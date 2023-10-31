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Известный экстрасенс предсказал смерть Мэттью Перри за несколько дней до трагедии: что известно

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитый медиум предсказал смерть звезды "Друзей" Мэттью Перри всего за три дня до того, как он утонул в гидромассажной ванне в возрасте 54 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Экстрасенс предсказал смерть Мэттью Мерри

Американский экстрасенс Джон Эдвард сейчас гастролирует по Австралии со своим туром "Crossing Over" и на днях он появился на сцене в Сиднее, чтобы поделиться своими последними предсказаниями.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

По словам одной из участниц мероприятия, Эдвард остановил спектакль после получения экстрасенсорного сообщения, которое, как она теперь понимает, касалось Перри.

Вспоминая этот мистический момент, женщина рассказала, что она принесла на выступление медиума копию мемуаров Перри с намерением передать их своей сестре.

"Джон спросил во время шоу: "Кто-нибудь принес книгу "Маленький домик в прерии“?“ Я ничего об этом не подумала, но моя дочь сказала: "Мама, у тебя есть книга Мэттью Перри. Перри и прерии, они звучат одинаково. Моя дочь говорила: "Встань, встань", но я была слишком смущена. А потом через три дня Мэтью умер, и теперь я думаю: "Это был знак?", - вспомнила Карен на шоу "The Kyle And Jackie O Show".

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Позже в шоу позвонил еще один фанат и рассказал, что отец Мэттью, актер Джон Беннетт Перри, когда-то снимался в сериале "Маленький домик в прерии".

Кажется, медиум обнаружил какие-то сигналы или символы, связанные с Мэттью Перри, но ни у кого не получилось предварительно разгадать их значение.

Недавно мы писали о том, что появились новые детали смерти Мэттью Перри.

Также мы рассказывали, как актеры "Друзей" отреагировали на трагедию.

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звезды шоу-бизнеса