RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я творю мир": известный блогер сделал циничное заявление о своем "статусе" предателя и дезертира

Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)
Автор: Любовь Блажко

Блогер Паша Бумчик сделал неожиданное заявление после того, как на фоне побега из Украины оказался в базе "Миротворец" как дезертир и предатель. В частности, он назвал себя "человеком, творящим мир".

РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на интервью звезды соцсетей Василию Тимошенко рассказывает подробнее об этом.

Бумчик прокомментировал свое отношение к базе "Миротворец"

"После твоего выхода из Украины тебя внесли в "Миротворец". Ты сейчас понимаешь, какие могут быть последствия? Или это никак не повлияет на твою жизнь?" - спросил у него Тимошенко.

Парень отметил, что ничего не понимает в политике, и высказался об этой базе, исходя только из ее названия.

"Я никогда не разбирался в политике. Ну, я же мир творю. Если я в базе "Миротворец", значит, я творю мир. Какие минусы?" - сказал Паша.

скриншоты из интервью

Кроме того, 27-летний Бумчик рассказал о документах в Европе, которые уже успел сделать.

"Мне говорили, что могут дать политическое убежище из-за того, что меня власть преследует. Документ о том, что мне предоставляют защиту и я могу находиться здесь 90 дней, потом эту защиту продолжат и дадут защиту в той стране, где я хочу быть. По документах все просто", - поделился он.

Напоследок звезда сети озвучил планы своего будущего за пределами Украины. Так, в Европе он планирует заниматься созданием контента.

"Из планов - снимать контент. Я долго не снимал в Украине, потому что была война, и это было как-то не очень кстати, и опасно. Как говорят "не ко времени". А в Европе войны нет, поэтому я смогу создавать контент каждый день: вести стримы на Twitch, показывать свою жизнь, как я справляюсь с трудностями. Буду делать контент в TikTok и Instagram. Потому что сейчас пик. Я не думал, что это так разлетится", - отметил инфлюэнсер. имея в виду свое бегство в Румынию через горы. Путешествие он подробно показывал в блоге.

Бумчик оказался в базе "Миротворца" после бегства из Украины (скриншот)

Бумчик также отметил, что еще не выбрал для себя страну, где хотел бы остановиться. Он уже побывал в Польше, Румынии и Венгрии, но планирует еще немного путешествовать, прежде чем выбрать, где ему будет лучше. Блогер добавил, что себе хочет теплый климат, поскольку зимой его продуктивность значительно снижается.

Напомним, парень получил популярность в 2015 году как автор экстремальных роликов и стримов на Twitch. В 18-летнем возрасте он снял видео, где катается на крыше поезда. Это видео стало вирусным и принесло Паше широкую узнаваемость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса