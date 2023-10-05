Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Украинский блогер Денис Поветкин, более известный как Денчик Лысый, решил "словить хайп". Для этого парень уничтожил свой кроссовер Porsche Cayenne довольно неожиданным способом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт блогера.
В своих соцсетях Поветкин долго "подогревал" публику, публикуя видео подготовки к этому процессу.
Позже он показал результат.
Так, в ролике видно, как на автомобиль сбрасывают бетонную плиту.
"Наступил этот день. Прощай, легенда", - подписал блогер видео.
Денис Поветкин разбил свой Porsche Cayenne (фото: instagram.com/den_povetkin)
Впрочем, пока неясно, действительно ли Денис сделал такое со своим Porsche Cayenne 2017 года, или ролик смонтирован.
Понятно одно: ради просмотров и хайпа звезды соцсетей готовы на все.
Далеко не все положительно отреагировали на поступок Поветкина. Многие отметили, что блоггер мог свое авто передать для ВСУ.
Другие же предположили: таким образом Денис решил попранковать свою аудиторию, а этот ролик - не настоящий.
Украинский блоггер сбросил бетонную плиту на свой автомобиль (фото: instagram.com/den_povetkin)
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