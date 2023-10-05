Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Как блогер разбил свое авто

В своих соцсетях Поветкин долго "подогревал" публику, публикуя видео подготовки к этому процессу.

Позже он показал результат.

Так, в ролике видно, как на автомобиль сбрасывают бетонную плиту.

"Наступил этот день. Прощай, легенда", - подписал блогер видео.

Денис Поветкин разбил свой Porsche Cayenne (фото: instagram.com/den_povetkin)

Впрочем, пока неясно, действительно ли Денис сделал такое со своим Porsche Cayenne 2017 года, или ролик смонтирован.

Понятно одно: ради просмотров и хайпа звезды соцсетей готовы на все.

Реакция украинцев

Далеко не все положительно отреагировали на поступок Поветкина. Многие отметили, что блоггер мог свое авто передать для ВСУ.

Другие же предположили: таким образом Денис решил попранковать свою аудиторию, а этот ролик - не настоящий.

Думаю, це монтаж! А плитою якусь дешеву тарахтайку розчавили. Пранк він є пранк! Денчик розумний хопець

Якщо б він купив 20 джипів - був би другим Лебіговичем, а так - пробив дно

Краще б продав і купив три машини для ЗСУ

Де воєнкомат?

Я розумію, що хочеться піару, це нормально, але з огляду на ситуацію, може цей порш врятував би чиєсь життя на Донбасі

Украинский блоггер сбросил бетонную плиту на свой автомобиль (фото: instagram.com/den_povetkin)