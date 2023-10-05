RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Украинский блогер сбросил бетонную плиту на свой автомобиль (фото: instagram.com/den_povetkin)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Денис Поветкин, более известный как Денчик Лысый, решил "словить хайп". Для этого парень уничтожил свой кроссовер Porsche Cayenne довольно неожиданным способом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт блогера.

Как блогер разбил свое авто

В своих соцсетях Поветкин долго "подогревал" публику, публикуя видео подготовки к этому процессу.

Позже он показал результат.

Так, в ролике видно, как на автомобиль сбрасывают бетонную плиту.

"Наступил этот день. Прощай, легенда", - подписал блогер видео.

Денис Поветкин разбил свой Porsche Cayenne (фото: instagram.com/den_povetkin)

Впрочем, пока неясно, действительно ли Денис сделал такое со своим Porsche Cayenne 2017 года, или ролик смонтирован.

Понятно одно: ради просмотров и хайпа звезды соцсетей готовы на все.

Реакция украинцев

Далеко не все положительно отреагировали на поступок Поветкина. Многие отметили, что блоггер мог свое авто передать для ВСУ.

Другие же предположили: таким образом Денис решил попранковать свою аудиторию, а этот ролик - не настоящий.

  • Думаю, це монтаж! А плитою якусь дешеву тарахтайку розчавили. Пранк він є пранк! Денчик розумний хопець
  • Якщо б він купив 20 джипів - був би другим Лебіговичем, а так  - пробив дно
  • Краще б продав і купив три машини для ЗСУ
  • Де воєнкомат?
  • Я розумію, що хочеться піару, це нормально, але з огляду на ситуацію, може цей порш врятував би чиєсь життя на Донбасі

Украинский блоггер сбросил бетонную плиту на свой автомобиль (фото: instagram.com/den_povetkin)

Недавно мы рассказывали, что блогер Верба купила авто для ВСУ и нарвалась на хейт.

Также мы писали, что Влад Шевченко рассказал о последствиях пародий на главы СБУ и ГУР.

Читайте РБК-Украина в Google News
зірки