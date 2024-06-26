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Известной актрисе диагностировали неизлечимую болезнь

Среда 26 июня 2024 17:18
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Известной актрисе диагностировали неизлечимую болезнь Джина Роулендс (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

94-летняя американская актриса Джина Роулендс страдает тяжелым заболеванием. Она находится в полном беспамятстве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью ее сына, режиссера Ника Кассаветиса, для издания Entertainment Weekly.

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У Джины болезнь Альцгеймера. Она уже пять лет страдает от этого недуга.

"Как-то раз я попросил маму сыграть старшую Элли. Мы тогда много говорили с ней о болезни Альцгеймера, хотели быть полностью честными с ней. В течение последних пяти лет она страдает от этого заболевания. Сейчас она в полном слабоумии. То, что мы уже пережили - настоящее безумие. Ведь сначала она прожила это все на экране, а теперь это часть реальности", - поделился ее сын Ник.

Напомним, Роулендс сыграла роль Элли Гамильтон в фильме "Дневник памяти", который был выпущен ровно 20 лет назад.

Ее героиня страдала деменцией и жила в доме престарелых, где о ней заботился муж.

Известной актрисе диагностировали неизлечимую болезнь

Джина Роулендс (кадр из фильма "Дневник памяти" )

Ежедневно он перечитывал Элли дневник, в котором была записана история их любви.

В реальной жизни актрисе также пришлось столкнуться с проблемами со здоровьем.

К слову, Кассаветис в интервью поделился, что его семье уже приходилось иметь дело с болезнью Альцгеймера.

Много лет от этого заболевания страдала бабушка Ника. Сейчас режиссер и его семья сосредоточены на уходе за Джиной.

Недавно мы рассказывали, что 73-летняя принцесса Анна попала в больницу с сотрясением мозга.

Также звезда "Форсажа" сообщила, что у него рак.

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