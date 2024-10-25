Известный актер впервые рассказал о попытке самоубийства и показал последствия (видео)

Популярный украинский актер Артур Логай, который недавно попал в ДТП на мотоцикле , рассказал о страшном случае из своей жизни - он пытался покончить жизнь самоубийством, когда ему было 18 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Алине Доротюк .

Дело в том, что актер с юношества страдает лудоманией. Это патологическая склонность к азартным играм. Актер в свое время много времени проводил за игрой на игровых автоматах.

В интервью он подчеркнул, что страдать заболеванием начал в 12 лет, а в 18 понял, что настолько устал от этого, что хотел покончить жизнь самоубийством.

"Я устал", - отметил Логай.

Затем он продолжил: "Если бы я действительно хотел, то мы бы с тобой здесь сейчас не разговаривали".

Также он поделился причинами, что сподвигло его к такому шагу.

"Я думаю, что на тот момент, а это было уже 13 лет назад, это было и желание, и нежелание, и способ привлечь внимание, и способ снять с себя ответственность за то что наделал", - отметил Логай.

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На что Доротюк задала уточняющий вопрос: "Это долги?".

"Да, долги, ответственность перед мамой", - отметил он.

"Может, мне тогда повезло, что родители приехали раньше, чем должны были приехать. Возможно. Но если бы хотел и не испугался до конца, точнее не начал пугаться этой истории, то доделал бы", - рассказал актер.

Также телеведущая попросила его показать следы от порезов.

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"Да, на самом деле там было глубоко, до сухожилий или как там оно называется", - отметил артист.

Также Артур Логай отметил, что сейчас у него уже нет времени на это пагубное увлечение.

Кто такой Артур Логай

Артур Логай - актер театра и кино, певец и композитор.

Принимал участие в 5-м сезоне талант-шоу "X-Фактор" (2014 год). Был в команде Нино Катамадзе, занял 10-е место.

В 2017 году окончил двухлетнюю киношколу Ukrainian Film school на базе киностудии Film.Ua.

В 2021 году победил вместе со своей партнершей Анной Карелиной в телешоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

В фильмографии Артура сериалити "Київ вдень і вночі", сериалы "Спіймати Кайдаша", "Коп з минулого", "Пес Альф".

Актер женат во второй раз, имеет двоих сыновей.

Артур Логай с супругой Евгенией и сыновьями (фото: instagram.com/logai.arthur)