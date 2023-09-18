Известный актер целовался с Меган Маркл. Сейчас его обвиняют в домогательствах

Известный 48-летний британский комик, актер и телеведущий Рассел Брэнд стал фигурантом дела, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах.

После этого в сети моментально разлетелись и стали вирусными его откровения об интимной сцене с Меган Маркл до ее брака с принцем Гарри.

Что связывает Рассела Бренда с Меган Маркл

После обвинений звезды в изнасиловании на поверхность выплыл отрывок из его интервью 2018 года, в котором Рассел кичится поцелуями с герцогиней Сассекской.

По словам Брэнда, в 2010 году он и Маркл снимались в комедии "Побег из Вегаса", в которой будущая жена принца Гарри сыграла поклонницу вечеринок.

"Она снималась в фильме, в котором снимался я. Это был хороший фильм. Меган Маркл в то время была мало кому известна, потому что она не была замужем за особой королевской крови", - говорит актер.

"Я не очень хорошо помню съемки фильма, у нас с ней была общая сцена.Это было предусмотрено сценарием. Я знаю это только потому, что где-то позже видел этот отрывок. Меган Маркл, вот так... Они должны поднять этот вопрос на свадьбе, если у кого-то есть на то причины... Да, я целовал ее в фильме!" - добавил Рассел.

Рассел Брэнд целуется с Меган Маркл в фильме "Побег из Вегаса" (кадр из фильма)

К слову, актерскую карьеру Меган нельзя назвать удачной.

Самая заметная роль супруги принца Гарри сейчас является роль Рэйчел Зен в сериале "Форс-мажор".

Что известно про скандал с экс-супругом Кэти Перри

Сразу пять женщин выдвинули против знаменитости обвинения в сексуальном насилии и домагательствах.

Они прозвучали в британских таблоидах, и за ними даже успели выпустить документальный фильм Dispatches.

Сам ведущий популярного ток-шоу телеканала BBC "Big Brother's Big Mouth" категорически отрицает все обвинения.

Рассел Брэнд (фото: instagram.com/russellbrand)

Так, по словам одной из женщин, актер ситкомов изнасиловал ее в своем доме в 2013 году. Это произошло после того, как они познакомились на собрании анонимных алкоголиков.

Другая же предполагаемая жертва заявила, что он изнасиловал ее, прижав к стене своего дома в Лос-Анджелесе.

Третья фигурантка резонансного дела сообщила, что ей было всего 16 лет, когда Рассел заставил ее заниматься оральным сексом.

"Девушка утверждает: она начала задыхаться и ей пришлось ударить мужчину в живот, чтобы он остановился", - сообщает The Sun.

Схожие обвинения выдвинула против звезды четвертая и пятая жертвы.

Рассел признал, что в прошлом его отношения были не всегда долгосрочными и стабильными, но он настаивает на том, что во всех случаях было соблюдено взаимное согласие.

Телеканалы BBC и Chanel 4, а также продюсерская компания "Banijay UK" начали проводить внутреннее расследование.

Телепередачи, фильмы и сериалы, в которых принимал участие Рассел, были убраны из общего доступа.

Рассел Брэнд (фото: instagram.com/russellbrand)

Заметим, что Рассел давно известен своим несерьезным и даже, если можно так сказать, жестоким отношением к женщинам.

Так, актер, в свое время имеющий романтические отношения с певицей Кэти Перри (дело даже шло к женитьбе), неожиданно порвал с ней... через СМС-сообщением прямо перед Новым годом. Поэтому его возненавидели сотни тысяч женщин во всем мире.