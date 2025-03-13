Известные блогеры, которых хейтили за "побег" из Украины, в третий раз стали родителями. Первое фото младенца

Блогерша-миллионница Таня Пренткович, которая в марте 2024 года сбежала со своим мужем Андреем Гонковским и детьми за границу, стала мамой в третий раз.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Блогерша родила в среду, 12 марта.
"Доченька", - коротко подписала она серию фото с малышкой на руках из больничной палаты.
Пренткович стала мамой в третий раз (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Также она рассекретила параметры новорожденной: вес - 3850 г, рост - 51,5 см.
Также на фото присутствует ее гражданский муж, который трепетно целует Пренткович. Судя по всему, у пары были партнерские роды.
Таня Пренткович с мужем (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Кроме того, блогерша сразу же показала лицо своего третьего ребенка.
Дочка Тани Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Также в Stories она показала первое фото после родов.
"Это были фантастические легкие роды. Соберусь с мыслями и все расскажу", - написала она.
Пренткович родила дочку (скриншот)
В январе 2024 года в сети распространили фото, на котором блогерша и ее гражданский муж отдыхают вместе на Мальдивах. Выяснилось, что Гонковский выехал как волонтер в Польшу. Благотворительное мероприятие, на котором он должен был выступать, перенесли, и блогер решил присоединиться к своей жене и детям, которые в то время отдыхали на островах.
Многие выразили свое возмущение по поводу этого поступка предпринимателя, после чего и Пренткович, и Гонковский пытались оправдаться и извиниться. Затем паре якобы начали угрожать, из-за чего они решили выехать за границу.
Сейчас пара проживает в Португалии.
В сентябре они объявили, что ждут еще одного совместного ребенка. Блогерша не раз показывала в блоге фото своей фигуры во время беременности.
Новорожденная девочка стала третьим ребенком для Пренткович и вторым - для Гонковского.
Пренткович с мужем и детьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
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