Известные блогеры, которых хейтили за "побег" из Украины, в третий раз стали родителями. Первое фото младенца

Пренткович родила третьего ребенка

Блогерша родила в среду, 12 марта.

"Доченька", - коротко подписала она серию фото с малышкой на руках из больничной палаты.



Пренткович стала мамой в третий раз (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Также она рассекретила параметры новорожденной: вес - 3850 г, рост - 51,5 см.

Также на фото присутствует ее гражданский муж, который трепетно целует Пренткович. Судя по всему, у пары были партнерские роды.



Таня Пренткович с мужем (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Кроме того, блогерша сразу же показала лицо своего третьего ребенка.



Дочка Тани Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Также в Stories она показала первое фото после родов.

"Это были фантастические легкие роды. Соберусь с мыслями и все расскажу", - написала она.



Пренткович родила дочку (скриншот)

Почему Пренткович и Гонковский сбежали из Украины

В январе 2024 года в сети распространили фото, на котором блогерша и ее гражданский муж отдыхают вместе на Мальдивах. Выяснилось, что Гонковский выехал как волонтер в Польшу. Благотворительное мероприятие, на котором он должен был выступать, перенесли, и блогер решил присоединиться к своей жене и детям, которые в то время отдыхали на островах.

Многие выразили свое возмущение по поводу этого поступка предпринимателя, после чего и Пренткович, и Гонковский пытались оправдаться и извиниться. Затем паре якобы начали угрожать, из-за чего они решили выехать за границу.

Сейчас пара проживает в Португалии.

В сентябре они объявили, что ждут еще одного совместного ребенка. Блогерша не раз показывала в блоге фото своей фигуры во время беременности.

Новорожденная девочка стала третьим ребенком для Пренткович и вторым - для Гонковского.



Пренткович с мужем и детьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

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