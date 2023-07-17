Известная волонтер и военная Маруся Зверобой получила ранения в боях за Бахмут: детали

"Клубника яростная"

Военная написала, что она - "300", но попросила всех сильно не волноваться, потому что у нее ранение ноги.

"Ну, только не психуйте. Я "300". Клубника яростная в Польше в этом году. Мне ничего не надо, жить буду. Мое сердце Пани Оксана взялась лично, вместе со своими ангелами, поэтому я под полной опекой. Спасибо группам эвака и врачам, а особенно побратимам, напарнику нужна новая каска", - сообщила Маруся.

Она также добавила, что под Клещеевкой идут жестокие бои, а ее группа попала под минометный обстрел.

"Потом напишу, как вы любите, по красоте, что там и как. А пока цем. Я не очень буду на связи. Новые штаны пошли под нож, эх… снова покупать", - добавила военная.

В комментариях Зверобой добавила, что лечение немного затянется, потому что врачи предупредили – заживать будет не быстро.

Кто такая Маруся Зверобой

Украинская волонтер, контрактница ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель.

Стала известна во время Революции Достоинства в 2014 году, создав проект "Помощь раненым Майдана". Когда началась война, стала активно помогать военным. Летом 2014 года организовала полигон начальной военной подготовки вместе с волонтерами-инструкторами.

С осени 2014 – командир 11 батальона ГУК "Правый сектор". С 2015 года готовила бойцов для контрактной службы в ВСУ - с тех пор выпускников школы стали называть "Марусины Медведи".

Маруся Зверобой (фото: facebook.com/maruzvir)

С 2017 – военная бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. В 2019 году уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Имеет орден "Народный Герой Украины".

С начала полномасштабного вторжения России вернулась в ряды ВСУ – в ДШУ.