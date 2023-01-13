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Известная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направлении

Объявлен сбор средств для помощи ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Известная волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств для ВСУ. В этот раз необходимо закупить устройства для обогрева и другую необходимую амуницию.

Об этом волонтер сообщила на своей странице в Facebook.

Что именно нужно бойцам

"На фронте не только кровопролитные бои, на боевых позициях очень холодно, минусовая температура, сильный ветер, до -16 градусов. Поэтому много обморожений конечностей у военных. Фото некрозных пальцев на ногах воинов действительно ужас", - пишет волонтер.

По ее словам, помочь может даже малейшая сумма.

Она также дала отчет по предварительному сбору. За счет него было закуплено:

  • 600 химических грелок для ног
  • 400 грелок для тела
  • 200 тактических перчаток
  • квадрокоптер "Мавик"
  • два дальномера
  • рации "Моторола"

"В общей сложности 10 раций оплатила - это 260 000 гривен, две уже отправили на фронт. Завтра отправляем 3 дрона Мавик Комбо, два тепловизора, два дальномера, 8 раций Моторола, 8 аккумуляторов, флисовые кофты и штаны", - сообщила Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Реквизиты для помощи

  • PayPal - pp@nataliiayusupova.name
  • Приват - 5168752017223390
  • Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
  • Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
  • Номер карты Монобанка - 5375 4112 0025 4253

Ранее мы показывали, как боец ВСУ принял роды у кошки прямо в окопе.

Читайте также, как заключить контракт для службы в ВСУ и какая там зарплата.

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