Известная журналистка впервые рассекретила, какие пластические операции делала (фото)

Что изменила в себе Алина Доротюк

По словам интервьюерши, более 10 лет назад она уменьшила грудь, которая до хирургического вмешательства была десятого размера, а недавно Алина изменила форму носа.

Журналистка рассказала, что редукционная маммопластика была сделана по медицинским показаниям, а ринопластика - исключительно по эстетическим причинам.

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"Я в 2013 году, но это было по медицинским показаниям, делала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер груди, которая тянет вниз. И ты просыпаешься среди ночи от того, что у тебя болит спина и тебе хочется плакать постоянно. И ты не получаешь удовольствие от жизни, от ходьбы, ты не можешь бегать, у тебя куча ограничений", - призналась она.

Доротюк поделилась, что операция длилась 5,5 часов, а восстановление после нее было долгим и непростым.

Кроме того, звезда призналась, что недавно решилась на "небольшую" ринопластику. По ее словам, это было обдуманное решение, которое она вынашивала на протяжении нескольких лет.

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"Я хотела подправить кончик носа, возможно убрать горбинку, но максимально натурально. Для меня это эстетически важно и в психологическом аспекте, и в аспекте моей дальнейшей работы в кадре. Сейчас мы живем в такое смутное время, что если хочется, мне кажется, надо сделать. Лучше сделать, чем я буду жалеть об этом всю свою жизнь", - сказала Алина.