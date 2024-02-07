Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото)

Артистка показала новую грудь

Знаменитость показала в stories фото, на котором она предстала в специальном бандаже, который носят после пластической операции на груди.

MamaRika показала результаты маммопластики (фото: instagram.com/mamarika_official)

Также певица призналась, какого объема ей поставила импланты.

По словам MamaRika, они по 330 мл и имеют анантомическую форму, что соответствует где-то третьему размеру груди.

"Выглядят очень натурально. Целью был не большой размер, а привести крох в тонус", - пояснила звезда.

MamaRika назвала размер имплантов (фото: instagram.com/mamarika_official)

Исполнительница добавила, что до рождения сына также имела третий размер. Однако из-за грудного вскармливания у нее изменилась форма, которая не устраивала ее.

Так что знаменитость решила исправить все с помощью пластики.

Напомним, кроме увеличения груди MamaRika отважилась на еще одну операцию. Певица подкорректировала живот после кесарева сечения.