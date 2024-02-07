RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото)

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица MamaRika впервые продемонстрировала фанам результаты маммопластики, которую она сделала недавно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка показала новую грудь

Знаменитость показала в stories фото, на котором она предстала в специальном бандаже, который носят после пластической операции на груди.

MamaRika показала результаты маммопластики (фото: instagram.com/mamarika_official)

Также певица призналась, какого объема ей поставила импланты.

По словам MamaRika, они по 330 мл и имеют анантомическую форму, что соответствует где-то третьему размеру груди.

"Выглядят очень натурально. Целью был не большой размер, а привести крох в тонус", - пояснила звезда.

MamaRika назвала размер имплантов (фото: instagram.com/mamarika_official)

Исполнительница добавила, что до рождения сына также имела третий размер. Однако из-за грудного вскармливания у нее изменилась форма, которая не устраивала ее.

Так что знаменитость решила исправить все с помощью пластики.

Напомним, кроме увеличения груди MamaRika отважилась на еще одну операцию. Певица подкорректировала живот после кесарева сечения.

Недавно Дорофеева произвела фурор в сети горячей фотосессией.

Также звезда "Квартала 95" рассказала, как избавилась от лишних кило.

Читайте РБК-Украина в Google News
MamaRikaпластична операціяпластическая хирургияЗвезды шоу-бизнеса