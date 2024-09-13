Известная украинская певица рассказала об отношениях со свекровью, которая живет в РФ

Как известно, мать Тамерлана живет и работает в РФ. В связи с этим ведущая задала вопрос, поддерживают ли они общение.

"Свекровь сейчас больна, после операции. Тамерлан ее как-то там поддерживает, общается. Я думаю, она бы здесь не смогла жить, потому что там у нее работа, коллеги. Она волнуется, конечно, переживает. Спрашивает: "Как вы?", - рассказала Омаргалиева.

Алена Омаргалиева с Тамерланом (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Певица подчеркнула, что в РФ есть люди, которые все понимают, но из-за ситуации предпочитают молчать, так как боятся за свою жизнь и своих близких.

"Что они скажут? Ничего они не скажут. Им там страшно. Видимо, им есть, что терять", - предположила певица.

Далее она продолжила: "Те, кто против войны, я имею в виду россияне, они уже давно выехали из страны. А те, кто молчат или боятся... Помните выражение "Рабы есть рабы"? Иногда думаю, возможно, в этом что-то и есть".

На видео этот момент можно посмотреть с 10:43.

Кто такие Тамерлан и Алена Омаргалиева

В конце нулевых Тамерлан познакомился в соцсетях с Аленой Омаргалиевой, в 2009 году пара создала дуэт, начала выступать и записывать песни, а в 2013-м поженилась. У них есть сын Тимур.

Супруги на сцене (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Отметим, что Тамерлан (настоящее имя Юрий Толоконников) после начала полномасштабного вторжения записался в ряды сил территориальной обороны, а затем добровольцем перешел в Вооруженные силы Украины.

Алена, Тамерлан и их сын (фото: instagram.com/omargalieva.alena)