Известная певица сделала честное заявление о звездной болезни: "Некоторым это может не понравиться"

По словам исполнительницы, она еще не достигла такой популярности, чтобы почувствовать «звездную болезнь».

"Есть моменты, когда меня узнают, особенно в городе, где я живу. Иногда я чувствовала гордость за достижения, ведь инвестировала в себя время и усилия, чтобы получить желаемый результат. Это дало мне уверенность в себе, но не привело к "звездности", - призналась певица.

Также она считает, что никогда не столкнется со "звездностью".

SOWA (фото: пресс-служба)

"Когда кто-то много инвестирует в себя, как в проект, и видит результаты - появляется самоуважение и самоценность, и понимание, что тебе нужно на благо проекта, а что нет, а с этим умение отстаивать собственные границы. Ведь с популярностью приходит гораздо больше, чем кажется сначала. Например: люди, которые хочу воспользоваться твоими возможностями, или использовать", - поделилась SOWA.

Знаменитость добавила, что часто люди путают способность отстаивать свои границы и осознание собственной ценности со "звездной болезнью". Когда человек много инвестирует в себя - начинает ценить свои усилия.

"Некоторым это может не нравиться, и тогда удобнее объяснить это "звездностью". Однако на самом деле "звездной болезнью" могут страдать не только известные люди, но и те, кто не связан с популярностью", - сказала артистка.

SOWA (фото: пресс-служба)

Кроме того, она ответила, как ей удается сохранять баланс между популярностью и личной жизнью.

"Сейчас я не нахожусь в отношениях, поэтому балансирую исключительно свою карьеру. Мое творчество и работа над проектами фактически является моей личной жизнью. Ежедневно я занимаюсь развитием карьеры, и это забирает все мое время", - рассказала SOWA.