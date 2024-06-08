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Известная певица призналась, что борется со страшной болезнью

Холзи (фото: instagram.com/iamhalsey)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская певица Холзи сообщила, что ей поставили сразу два страшных диагноза - лейкемию и красную волчанку. До этого девушка старательно скрывала, что с ней происходит. Ответ, почему она решила молчать, кроется в одной из новых песен, которые она написала о собственном состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

В треке "Конец" есть строчка: "И я не люблю жаловаться, но прошу прощения за это". Несмотря на все трудности, Холзи, кажется, настроена оптимистично и готова бороться до последнего.

 

Свой пост она лаконично подписала: "Короче говоря, мне повезло, что я жива".

Певица сообщила, что у нее обнаружили лейкемию и красную волчанку. Справиться даже с одним таким диагнозом непросто, а когда оба ставят одновременно - это еще сложнее.

В посте можно увидеть кадры, на которых звезда проходит лечение и плачет, сдерживая боль.

Из отметок под публикацией, где упомянуты Общество лейкемии и лимфомы и Альянс исследований волчанки, можно сделать выводы о том, что именно пошатнуло ее здоровье.

Отметим, что жизнь Холзи никогда не была простой. В детстве она часто меняла школы, сталкивалась с буллингом и узнала о своем биполярном аффективном расстройстве после неудачной попытки самоубийства.

Кроме того, она пережила три выкидыша и аборт. Лишь три года назад исполнительница смогла удачно забеременеть и родить сына, что еще больше подорвало ее хрупкое здоровье.

Холзи с сыном (фото: instagram.com/iamhalsey)

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