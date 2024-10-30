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Известная певица вспомнила мысли о самоубийстве: "Это была точка невозврата"

Марина Круть (фото: instagram.com/bandura_krut)
Автор: Любовь Блажко

Украинская исполнительница Марина Круть, которая ранее заявляла о желании воевать, в новом интервью откровенно высказалась о личном. Она вспомнила, что в прошлом столкнулась с суицидальными мыслями, и назвала причину.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разговор певицы с Машей Ефросининой рассказывает об этом подробнее.

У Марины Круть были мысли о самоубийстве

"Со мной тоже такое было. У меня не было попыток. У меня были мысли о самоубийстве. Их было пять. У меня были мысли и однажды был план. И это была точка невозврата, это было дно. В тот момент мне ничего не хотелось делать. Я ехала за рулем. Мне почему-то пришло в голову выехать на встречную. Я просто подумала и представила это. Я этого не сделала, но подумала. Я очень ясно помню этот день. В этот момент мне было никак. Я ничего не чувствовала", - призналась звезда.

"У меня в начале года произошел разрыв отношений, которые мне были тогда очень ценны. И мне кажется, что это тогда вогнало меня в депрессивное состояние. И гибель Ирины (Цыбух - прим. ред.) стало добиванием, потому что я еще не прожила предыдущее", - также добавила она.

скриншоты из интервью

Круть не скрывает, что в какой-то момент, когда поняла, что не справится сама, стала обращаться за помощью к психиатру. Кроме того, она вспомнила историю, которая спасла ее и помогла убрать мысли о самоубийстве на другой план.

"И когда ко мне приходит план вывернуть руль, я говорю себе, что нужно идти к психиатру. Я понимала головой, что жизнь прекрасна. У меня такие классные друзья. И я точно помню, как в тот момент одной из причин этого не делать было то, что я не хочу, чтобы снова хоронили кого-то из молодых. Не хочу, чтобы мои друзья меня хоронили, не хочу, чтобы они прожили то же, что и я", - рассказала Марина.

"И в машине я подумала, что мне настолько никак, что мне нужно послушать свою песню. Я включаю ее невыпущенную демо-версию. И я понимаю, что спустя 4 мин прослушивания мне стало немного лучше. И пришла мысль, что откидываться не будем, пока альбом не закончим", - вспомнила артистка.

 

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