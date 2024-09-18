RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Анна Тринчер балует поклонников пикантными фото в откровенном образе

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Татьяна Алиева

Анна Тринчер поделилась с фанатами новыми фото. Звезда позирует в откровенном образе, соблазнительно растягивая жевательную резинку. Серию новых снимков певица опубликовала в социальной сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт Тринчер.

На фото Анна появилась в черном бюстгальтере с глубоким декольте, что делает ее образ очень соблазнительным.

Дополнительным пикантным элементом является жевательная резинка, которую звезда интересно обыгрывает: она то растянута, то крепко зажата между зубами, то обертывает губы певицы.

Анна Тринчер соблазнительно позирует с жевательной резинкой (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Для фото Тринчер позировала с естественным макияжем, подчеркивающим ее красоту. Волосы звезды уложены легкими хаотическими локонами.

А большего восторга добавляют эмоции, которые она охотно демонстрировала на камеру.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

В подписи к фото певица решила обратиться к философским темам. Она поделась своими размышлениями о смысле жизни.

Анна призналась, что финансовый рост и успех не делали ее полностью счастливым. А иногда разочарование приходило от недостижимых целей, выполнение которых она от себя требовала.

Звезда сделала несколько выводов, которыми поделилась с подписчиками.

"Наслаждайтесь процессом каждый свой день, час, минуту и секунду. Благодарите Бога, Вселенную, Будду, себя, да кого угодно, что вы можете общаться с людьми, обмениваться опытом, что-то делать. Жить!" - написала Тринчер.

Пикантные фото Анны Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Комментарии под фото взрывались от комплиментов. Фанаты пишут, какая Анна красивая, невероятная и очень горячая. Они поддержали ее размышления, утверждая, что каждое ее старание и исполненная цель - это уже счастье.

А еще благодарили за текст под фото, который многих вдохновил на собственные мысли.

Что известно об Анне Тринчер сейчас

После развода с блоггером Александром Волошиным певица начала восстанавливать свое моральное состояние и обустраивать жизнь уже без мужа. Звезда концентрируется на карьере и принятии себя.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Анна поддерживает связь с семьей экс-супруга, особенно с мамой. С самим блоггером общение она прекратила. Однако Волошин сообщил, что Тринчер поддержала его после скандала с обвинениями.

Певица сейчас активно делится своими размышлениями с поклонниками. Она высказывается об отношениях, рассказывает, почему к ним не готова и затрагивает философские темы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаАнна ТринчерПевцы