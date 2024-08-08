Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Конни Чиуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Актриса, имевшая множество наград, среди которых "Ветеран киноиндустрии Южной Африки", скончалась в больнице Йоханнесбурга (ЮАР) на 73-м году жизни.

Сын Чиуме рассказал, что ранее его маму "госпитализировали для медицинской процедуры", однако не стал делиться подробностями.

Причину смерти семья пока не стала раскрывать.

Одно из последних фото актрисы в ее блоге (фото: instagram.com/conniechiume)

Что известно о Конни Чиуме

Она родилась 5 июня 1952 года в Южной Африке. Сначала училась на медсестру, но в итоге получила диплом учителя. После нескольких лет преподавания она ушла из школы, чтобы путешествовать, и переехала на некоторое время в Грецию.

В конце 1980-х Чиуме решила попробовать себя в кино.

В 2000 году актриса получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале на Южноафриканской премии кино и телевидения (SAFTA).

В 2018 году знаменитость сыграла старейшину племени в фильме киновселенной Marvel "Черная пантера".

Конни Чиуме в образе старейшины в "Черной пантере"

В 2022 году она сказала в одном из подкастов, что она хотела бы, чтобы люди запомнили ее такой, как они хотят.

"Я повлияла на каждого человека по-разному. Как бы я ни повлияла на вас, помните меня такой", - отметила знаменитость.

Конни Чиуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Чиуме также снялась в многочисленных южноафриканских телешоу, таких как Rhythm City, Zone 14 и Gomora. В целом фильмография актрисы насчитывает более 30 фильмов и сериалов. Последняя работа - это вышедший этой весной триллер "Сердце охотника".

Вона любила яркие образы (фото: instagram.com/conniechiume)

Чиуме была замужем с 1985 по 2004 год. У нее осталось четверо детей: двое сыновей и две дочери.

Чиуме в последние годы жизни (фото: instagram.com/conniechiume)