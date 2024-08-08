RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Конни Чиуме в фильме "Черная пантера" (скриншот)
Автор: Styler Editor 4

Стало известно, что во вторник, 6 августа, скончалась актриса Конни Чиуме, которая сыграла во многих фильмах, сериалах и южноафриканских телешоу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newzroom Afrika.

Конни Чиуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Актриса, имевшая множество наград, среди которых "Ветеран киноиндустрии Южной Африки", скончалась в больнице Йоханнесбурга (ЮАР) на 73-м году жизни.

Сын Чиуме рассказал, что ранее его маму "госпитализировали для медицинской процедуры", однако не стал делиться подробностями.

Причину смерти семья пока не стала раскрывать.

Одно из последних фото актрисы в ее блоге (фото: instagram.com/conniechiume)

Что известно о Конни Чиуме

Она родилась 5 июня 1952 года в Южной Африке. Сначала училась на медсестру, но в итоге получила диплом учителя. После нескольких лет преподавания она ушла из школы, чтобы путешествовать, и переехала на некоторое время в Грецию.

В конце 1980-х Чиуме решила попробовать себя в кино.

В 2000 году актриса получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале на Южноафриканской премии кино и телевидения (SAFTA).

В 2018 году знаменитость сыграла старейшину племени в фильме киновселенной Marvel "Черная пантера".

Конни Чиуме в образе старейшины в "Черной пантере" 

В 2022 году она сказала в одном из подкастов, что она хотела бы, чтобы люди запомнили ее такой, как они хотят.

"Я повлияла на каждого человека по-разному. Как бы я ни повлияла на вас, помните меня такой", - отметила знаменитость.

Конни Чиуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Чиуме также снялась в многочисленных южноафриканских телешоу, таких как Rhythm City, Zone 14 и Gomora. В целом фильмография актрисы насчитывает более 30 фильмов и сериалов. Последняя работа - это вышедший этой весной триллер "Сердце охотника".

Вона любила яркие образы (фото: instagram.com/conniechiume)

Чиуме была замужем с 1985 по 2004 год. У нее осталось четверо детей: двое сыновей и две дочери.

Чиуме в последние годы жизни (фото: instagram.com/conniechiume)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаАктриса