Известная британская актриса получила жестокий удар по лицу на публике: подробности инцидента

Что известно

Вещь попала прямо в левый глаз актрисы: та вскрикнула от боли и заплакала.

Неприятный инцидент стал шоком не только для нее, но и для ее коллег, сразу же принявшихся проверять состояние Флоренс.

Некоторый третий кое-что на Флоренции Пуге и его в face #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV — Timmytea (@timmostea) December 3, 2023

Пока неизвестно, обратилась ли 27-летняя звезда нашумевшего "Оппенгеймера" после травмы к медикам и насколько сильно пострадала.

Таблоиды ждут официального заявления Пью по этому поводу.

Флоренс Пью (фото: instagram.com/florencepugh)

К слову, в 2023 году стал заметен опасный и жестокий тренд среди поклонников - метание предметов в известных личностей во время их выступлений на сцене.

От этого уже успели пострадать Гарри Стайлс, Карди Би и, в частности, Биби Рекса, которой пришлось даже прошить несколько швов над бровью.

Теперь эта печальная и агрессивная тенденция перекочевала и на актерскую сферу.