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Известная британская актриса получила жестокий удар по лицу на публике: подробности инцидента

Флоренс Пью (фото: instagram.com/florencepugh)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях британская актриса Флоренс Пью вместе со своими коллегами представила вторую "Дюну" на комик-коне в Сан-Паулу, Бразилия. Пока звезда позировала фотографам, ей неожиданно в лицо из толпы прилетел неизвестный предмет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Что известно

Вещь попала прямо в левый глаз актрисы: та вскрикнула от боли и заплакала.

Неприятный инцидент стал шоком не только для нее, но и для ее коллег, сразу же принявшихся проверять состояние Флоренс.

 

Пока неизвестно, обратилась ли 27-летняя звезда нашумевшего "Оппенгеймера" после травмы к медикам и насколько сильно пострадала.

Таблоиды ждут официального заявления Пью по этому поводу.

Флоренс Пью (фото: instagram.com/florencepugh)

К слову, в 2023 году стал заметен опасный и жестокий тренд среди поклонников - метание предметов в известных личностей во время их выступлений на сцене.

От этого уже успели пострадать Гарри Стайлс, Карди Би и, в частности, Биби Рекса, которой пришлось даже прошить несколько швов над бровью.

Теперь эта печальная и агрессивная тенденция перекочевала и на актерскую сферу.

Недавно мы рассказывали, что популярная британская певица разошлась с бойфрендом .

Также мы писали, что Катя Осадчая чуть не попала в ловушку мошенников из России.

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