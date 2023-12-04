Известная британская актриса получила жестокий удар по лицу на публике: подробности инцидента

На днях британская актриса Флоренс Пью вместе со своими коллегами представила вторую "Дюну" на комик-коне в Сан-Паулу, Бразилия. Пока звезда позировала фотографам, ей неожиданно в лицо из толпы прилетел неизвестный предмет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.
Вещь попала прямо в левый глаз актрисы: та вскрикнула от боли и заплакала.
Неприятный инцидент стал шоком не только для нее, но и для ее коллег, сразу же принявшихся проверять состояние Флоренс.
Некоторый третий кое-что на Флоренции Пуге и его в face #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV — Timmytea (@timmostea) December 3, 2023
Пока неизвестно, обратилась ли 27-летняя звезда нашумевшего "Оппенгеймера" после травмы к медикам и насколько сильно пострадала.
Таблоиды ждут официального заявления Пью по этому поводу.
Флоренс Пью (фото: instagram.com/florencepugh)
К слову, в 2023 году стал заметен опасный и жестокий тренд среди поклонников - метание предметов в известных личностей во время их выступлений на сцене.
От этого уже успели пострадать Гарри Стайлс, Карди Би и, в частности, Биби Рекса, которой пришлось даже прошить несколько швов над бровью.
Теперь эта печальная и агрессивная тенденция перекочевала и на актерскую сферу.
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