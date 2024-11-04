Известная блогерша рассказала о страшной болезни, которая разрушает кости: "Идет борьба за ногу"

Популярная украинская блогерша Юлия Обри (настоящее имя - Юлия Брилко) поделилась страшной новостью - у нее диагностирована болезнь, которая разрушает кости.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram .

Дело в том, что у девушки была сломана нога. Недавно ей сделали очередную операцию, но, к сожалению, прогнозы врачей неутешительны.

"Я ждала завершения истории с ногой, снятия аппарата (аппарат Илизарова - ред.) и счастливой пробежки… Но, к сожалению, случилось иначе, и мне снова пришлось спасать ногу", - отметила она в публикации.

Юлия Обри рассказала подписчикам, что уже проконсультировалась с несколькими специалистами.

"На данный момент у меня самая большая проблема не с переломом, а с заболеванием, которое разрушает мою кость и которое трудно остановить. Поэтому дальше у меня идет борьба за ногу и надежда на лучшее. Лечение будет долгое и нет сроков, потому что проблема очень серьезная", - отметила она.

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Также она отметила, что ее моральное состояние сейчас не самое лучшее, поэтому она, скорее всего, некоторое время не сможет вести блог.

Юлия Обри (фото: instagram.com/lia_obri)

Что известно про Юлию Обри

Юлия Брилко - украинская блогерша из Хмельницкого. Страница девушки в Instagram называется Lia Obri и насчитывает 193 тысячи подписчиков.

В 2018 году девушка решила взяться за себя и сбросила лишние килограммы. В последствии она начала проводить спортивные онлайн-марафоны, а также делиться со своими подписчиками интересными рецептами для похудения. Также написала несколько книг.

Также в ее блоге много фото и видео путешествий. Судя по всему, девушка некоторое время жила на Бали, а сейчас вернулась в Хмельницкий.

Блогерша Юлия Обри (фото: instagram.com/lia_obri)

Что известно о травме Юлии Обри

Девушка сильно травмировала ногу несколько месяцев назад - у нее был открытый перелом. На тот момент блогерша была на Бали. Ей поставили титановые пластины, однако, как Юлия сама рассказала, никто в мире, кроме балийцев, так не делает в случае с открытым переломом.

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Она вернулась в Украину в мае этого года, но ее состояние постоянно ухудшалось. Выяснилось, что после операции у нее все время была инфекция, которая потом переросла в острое воспаление. Кроме того, вместо двух титановых пластин ей поставили одну железную - как отметила Обри, врач решил таким образом "сэкономить" на ней.

В Украине ей удалили пластины и поставили аппарат Илизарова, с которым она ходила до этого времени.

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Юлия Обри (фото: instagram.com/lia_obri)