Известная блогерша Аня Жук погибла в ДТП

Известная украинская блогерша Анна Жук (Аннет) трагически погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев. За рулем автомобиля находился ее муж. Во время обгона произошла авария, в результате которой Анна погибла на месте, а один из ее сыновей получил травмы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал jenya zub LIFE NEWS .

Внезапная смерть инфлюенсерки стала шоком для многих подписчиков и друзей.

Так, блогер и предприниматель Денис Поветкин отметил, что Жук напоминала ему маму. Он добавил, что в этот страшный день должен был ехать вместе с ней в машине.

"Я не верю, Ань...", - написал бизнесмен.

Скриншот

Блогер Анна Алхим также не верит, что ее подруга погибла.

"Скажите, пожалуйста, что это шутка", - написала она в сторис.

Скриншот

"У меня просто ступор... Анна была невероятным человеком", - отметил Олег Машуковский.

Скриншот

Кто такая Анна Жук

Анна была популярным харьковским блогером и матерью троих сыновей.

Она активно делилась своей жизнью в социальных сетях, в частности в Instagram, где ее аккаунт насчитывал более 370 тысяч подписчиков.

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Она участвовала в различных проектах, направленных на поддержку женщин, в частности проводила мастер-классы и тренинги, а также была активной гостьей интервью и подкастов.

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)