"Восстанавливается после болезни". В команде Винника ответили, почему он решил вернуться в шоу-бизнес

По словам Валерии, исполнитель вынужден был исчезнуть на два с половиной года из медийного пространства и не выпускать песни из-за проблем со здоровьем.

Сейчас артист восстанавливается после болезни и снова возвращается к своей творческой деятельности.

"Олег всегда отмечал, что не пишет песен за пять минут под заказ. Они появляются, когда дает Господь. И для него важнее всего сейчас сказать о самом болезненном: о людях. Поэтому это означает, что артист восстанавливается после болезни и возвращается к активной творческой концертной деятельности. Для нас это двойная радость", - сказала Барон.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Руководительница фан-клуба также сообщила, что у Винника уже накопилось много новых песен, которые поклонники смогут услышать в ближайшем будущем.

Кроме того, Олег готовится к международному туру. Валерия не уточнила, собирается ли он приехать с концертами в Украину, отметив, что все подробности будут объявлены позже.

Напомним, на днях певец анонсировал премьеру песни "Мої люди". Релиз запланирован на 23 августа. Это будет первая композиция артиста с начала полномасштабного вторжения.