Откажитесь от этой вечерней привычки, чтобы не нанести вред кишечнику
Улучшить состояние кишечника можно очень легко, если отказаться от распространенной вечерней привычки. Речь идет о позднем ужине, который наносит немалый дискомфорт организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чего стоит избегать
Эпидемиолог Тим Спектор призвал людей не перекусывать поздно вечером. По его словам, стоит иметь 12-14-часовой перерыв в еде - между ужином и завтраком.
Стоит дать своему кишечнику отдых в течение ночи. Эта техника является разновидностью периодического голодания.
Однако фокус этого метода заключается не в том, сколько калорий вы потребляете. Еда в пределах определенного времени означает, что микробы способны чистить слизистую оболочку кишечника.
Akkermansia muciniphila - это бактерия, разлагающая муцин, и находится в кишечнике. Исследования показали, что это связано с меньшим риском таких проблем со здоровьем, как ожирение, диабет, воспаление и метаболические расстройства.
"Старайтесь избегать перекусов или ограничьте их и старайтесь дать своим кишечным бактериям время отдохнуть в течение ночи", - отметил эксперт.
Это регулярное очищение важно для поддержания здорового кишечника и иммунной системы.
Что будет, если есть поздно вечером
Возникнут проблемы со сном
После еды повышается активность желудочно-кишечного тракта, которая может затруднить засыпание и даже привести к бессоннице.
Повысится уровень инсулина и кортизола
Поздний ужин может привести к повышению уровня инсулина в крови. Инсулин регулирует уровень сахара в крови, и при его повышении организм может начать накапливать жир.
Потребление "тяжелых" продуктов перед сном также может привести к повышению уровня кортизола, который отвечает за стресс в организме.
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