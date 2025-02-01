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Откажитесь от этой вечерней привычки, чтобы не нанести вред кишечнику

Суббота 01 февраля 2025 17:03
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Откажитесь от этой вечерней привычки, чтобы не нанести вред кишечнику Какая привычка вредит кишечнику (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Улучшить состояние кишечника можно очень легко, если отказаться от распространенной вечерней привычки. Речь идет о позднем ужине, который наносит немалый дискомфорт организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чего стоит избегать

Эпидемиолог Тим Спектор призвал людей не перекусывать поздно вечером. По его словам, стоит иметь 12-14-часовой перерыв в еде - между ужином и завтраком.

Стоит дать своему кишечнику отдых в течение ночи. Эта техника является разновидностью периодического голодания.

Однако фокус этого метода заключается не в том, сколько калорий вы потребляете. Еда в пределах определенного времени означает, что микробы способны чистить слизистую оболочку кишечника.

Akkermansia muciniphila - это бактерия, разлагающая муцин, и находится в кишечнике. Исследования показали, что это связано с меньшим риском таких проблем со здоровьем, как ожирение, диабет, воспаление и метаболические расстройства.

"Старайтесь избегать перекусов или ограничьте их и старайтесь дать своим кишечным бактериям время отдохнуть в течение ночи", - отметил эксперт.

Это регулярное очищение важно для поддержания здорового кишечника и иммунной системы.

Что будет, если есть поздно вечером

Возникнут проблемы со сном

После еды повышается активность желудочно-кишечного тракта, которая может затруднить засыпание и даже привести к бессоннице.

Повысится уровень инсулина и кортизола

Поздний ужин может привести к повышению уровня инсулина в крови. Инсулин регулирует уровень сахара в крови, и при его повышении организм может начать накапливать жир.

Потребление "тяжелых" продуктов перед сном также может привести к повышению уровня кортизола, который отвечает за стресс в организме.

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