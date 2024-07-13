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"Откажитесь от идеи похудения": нутрициолог объяснила, как распознать расстройство пищевого поведения

Нутрициолог сказала, как понять, что есть расстройство пищевого поведения (фото: )
Автор: Татьяна Самарук

Расстройство пищевого поведения - это серьезное психическое состояние, которое может оказывать существенное влияние на физическое и психическое здоровье. Но часто люди не могут распознать РПП, а когда им это удается - то может быть уже поздно.

О том, как понять, что есть расстройство пищевого поведения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение нутрициолога Екатерины Крупкиной во время разговора с Раминой Эсхакзай на YouTube канале "RAMINA".

Как распознать расстройство пищевого поведения

По словам эксперта, для определения РПП прежде всего нужно понять следующее:

  • хорошо ли относишься к своему телу
  • есть ли зацикленность на еде
  • есть ли чувство вины, когда поел/поела
  • ограничиваешь ли себя в питании, чтобы удержать какой-то конкретный вес
  • избавляешься ли от пищи, которую употребил/потребила любым способом благодаря препаратам.

И если есть симптомы, говорит Крупкина, - нужно идти к специалисту, ведь иногда есть целый микс симптомов, и с этим должен разбираться специалист.

"Самое главное отказаться от идеи похудения, если она существует, то ремиссия невозможна", - подчеркнула она.

Нутрициолог отмечает, что главная цель - "быть здоровым, а не худым".

"Надо отказаться от диетического контроля, это очень тяжело, я к этому сама долго шла. Начать прислушиваться к своему телу, это о голоде и насыщении, потратить на это минимум пол года, легализуем все продукты. Начать о теле беспокоиться, думать о нем, не как об объекте красоты. Осознавать, как здорово ходить и просто быть здоровым, потому что есть те, кто не имеет проблемы с ногами и не может ходить, например", - пояснила она.

К сожалению, РПП сегодня часто недооцениваются и стигматизируются. Многие люди не понимают серьезности этих расстройств и считают, что люди с РПП просто "слишком много думают" о еде или "хотят быть худыми".

Важно понимать, что РПП - это не выбор. Это сложные заболевания, часто возникающие из-за комбинации генетических, психологических и социальных факторов.

Почему же РПП так опасны?

Физическое здоровье

РПП может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как недоедание, обезвоживание, электролитный дисбаланс, проблемы с сердцем, костями, репродуктивной системой и желудочно-кишечным трактом. В некоторых случаях РПП может даже привести к смерти.

Психическое здоровье

РПП часто сопровождаются другими психическими расстройствами, такими как депрессия, тревога, обсессивно-компульсивное расстройство и расстройства личности. Эти нарушения могут значительно снизить качество жизни человека.

Социальная жизнь

РПП может привести к социальной изоляции, проблемам в отношениях и трудностям в обучении или работе.

Таким образом, последствия РПП могут быть разрушительными не только для человека, страдающего расстройством, но и для его близких.

Что делать, чтобы помочь людям с РПП?

Самое главное - это повысить осведомленность о РПП. Люди должны знать, что РПП - это серьезные заболевания, требующие лечения.

Уничтожить социальную стигматизацию по РПП. То есть, люди, страдающие РПП, не должны чувствовать себя виновными или стесняться.

Обеспечить доступ к квалифицированной помощи. Лечение РПП может быть сложным, но оно возможно. Людям с РПП требуется поддержка психотерапевтов, диетологов и других специалистов.

 

При написании материала использовались следующие источники: Институт психического здоровья, платформа доказательной информации о здоровье от INSCIENCE "Бережи себе", Facebook-сообщество "Информационная поддержка семей с РПП".

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