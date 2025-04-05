Откажитесь от диет: эти три вида рыбы помогут похудеть легко и вкусно

Диетологи утверждают: некоторые виды рыбы не только полезны для здоровья, но и отлично способствуют снижению веса.

Какие три вида рыбы являются некалорийными и питательными и подходят для похудения - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Треска

Эта белая рыба является одним из лучших выборов для тех, кто придерживается диеты. Она содержит минимальное количество жира, но при этом богата белком, что способствует насыщению и поддержанию мышечной массы.

В 100 граммах трески содержится лишь около 80-90 калорий, что делает ее идеальным вариантом для низкокалорийного рациона. К тому же эта рыба богата витаминами группы B и микроэлементами, такими как фосфор и селен, которые улучшают обмен веществ.

Лосось

Хотя лосось содержит больше жира, чем треска, его полезные омега-3 жирные кислоты помогают регулировать уровень холестерина и способствуют более быстрому сжиганию жира.

Лосось богат белком, который поддерживает чувство сытости надолго, предотвращая переедание. Кроме того, он содержит витамин D, который играет важную роль в регулировании обмена веществ и способствует снижению веса.

Тунец

Еще один отличный вариант для похудения - тунец. Это низкокалорийная рыба, которая содержит много белка и минимальное количество жира. Именно из-за высокой концентрации белка тунец часто входит в рацион спортсменов и людей, которые хотят похудеть, не теряя мышечную массу. Главное - выбирать натуральный тунец без добавления масла.

Не забывайте соблюдать баланс в питании и отдавать предпочтение приготовлению рыбы на пару, гриле или запеканию, чтобы сохранить ее полезные свойства.

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