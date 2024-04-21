Не отказывайтесь от этих 10 продуктов, если хотите похудеть

Какие продукты можно есть на диете

Во время похудения многие пытаются во всем себя ограничивать. Но это приводит к срывам и проблемам с пищевым поведением. Именно поэтому не стоит запрещать себе эти 10 продуктов:

сливочные пасты, пюре и сметанные соусы - эти продукты действительно считают "калорийными бомбами", но полный отказ от всего вкусного гораздо опаснее того, что вы будете иногда лакомиться чем-то сливочным

- эти продукты действительно считают "калорийными бомбами", но полный отказ от всего вкусного гораздо опаснее того, что вы будете иногда лакомиться чем-то сливочным сладкие десерты - замените излишек кремов и сахара чем-нибудь более полезным и сделайте десерт более диетическим, но не стоит полностью отказывать себе в сладком

- замените излишек кремов и сахара чем-нибудь более полезным и сделайте десерт более диетическим, но не стоит полностью отказывать себе в сладком арахисовое масло - оно считается калорийным, но слабосоленый вариант такого продукта может действительно помочь похудеть

- оно считается калорийным, но слабосоленый вариант такого продукта может действительно помочь похудеть картофель - конечно, речь не идет о фри и жирных блюдах, но другие варианты приготовления вполне подойдут, ведь этот продукт содержит протеин и может подавлять аппетит

- конечно, речь не идет о фри и жирных блюдах, но другие варианты приготовления вполне подойдут, ведь этот продукт содержит протеин и может подавлять аппетит горькая листовая зелень , такая как рукола, кресс-салат или одуванчики - они насытят вас клетчаткой и не ударят по рациону избытком калорий

, такая как рукола, кресс-салат или одуванчики - они насытят вас клетчаткой и не ударят по рациону избытком калорий зеленый чай - этот напиток поможет успокоиться, а вашему организму будет легче сжигать калории, к тому же чай очень полезен

- этот напиток поможет успокоиться, а вашему организму будет легче сжигать калории, к тому же чай очень полезен жирная рыба - лосось и сардины называют лучшим источником белка, они очень полезны и помогут в похудении

- лосось и сардины называют лучшим источником белка, они очень полезны и помогут в похудении острый перец - в нем содержится вещество капсаицин, помогающее сжигать жиры и улучшать метаболизм

- в нем содержится вещество капсаицин, помогающее сжигать жиры и улучшать метаболизм гороховый протеин - он даст дополнительную энергию, улучшит и нормализует уровень сахара в крови, а также является прекрасной альтернативой другим видам протеина

- он даст дополнительную энергию, улучшит и нормализует уровень сахара в крови, а также является прекрасной альтернативой другим видам протеина фиолетовая капуста - хрустящий салат с ней не только даст вам сытость, но еще и много клетчатки, а также уменьшит воспалительные процессы.

Впрочем, не забывайте учитывать индивидуальные особенности и возможные аллергические реакции на те или иные продукты. Любые диеты и изменения в рационе следует согласовывать с врачом.