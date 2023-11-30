Не отказывайтесь. Диетолог рассказала, почему следует оставить сладкое даже в здоровом питании

Почему десерты должны присутствовать в рационе

По словам Добрянской, в некоторых случаях жесткий отказ от любимых продуктов может привести к перееданию другими. А несколько позже происходит и срыв на "запретные" продукты.

Другой недостаток полного исключения из рациона сладостей - это стресс и тревога. Если вы любите десерты, но раньше не питались сбалансировано, тогда резкий отказ может вызвать у вас отрицательные эмоции. Таким образом, будто и хорошая привычка здорового питания станет настоящей каторгой.

"Все можно! Важен баланс", - подчеркивает эксперт.

Что делать, если сладкое "запретный" продукт

Если вы все-таки решили питаться сбалансировано и здорово, но постоянно срываетесь на сладкое, Олеся Добрянская дает несколько советов:

не ешьте "срывной" продукт (а это могут быть не только сладости) на голодный желудок. Оставьте его на конец трапезы, когда завершите основной прием пищи.

не ешьте сразу. Разбивайте сладкое на порции каждый прием пищи.

не покупайте сразу много сладостей. Маленькая порция убережет вас от переедания.

добавляйте в свои блюда интересные вкусы, специи, яркие продукты и т. д. Это все сделает вашу тарелку интересной и насыщенной настолько, что вам не захочется восполнять эмоциональный пробел шоколадом.

Сколько сладкого можно есть в день

Безопасная норма составляет 10% от суточного количества калорий. То есть если в течение дня вы съедаете 1 800 калорий, то сладкого здесь должно быть на 180 калорий.

Однако эти нормы субъективны и даны для того, чтобы учесть сюда другие продукты, которые принесут пользу.

Гораздо лучше менять свои пищевые привычки постепенно без запретов или ограничений.