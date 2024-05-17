"Отказалась от бытового алкоголизма". Мисс Украина Вселенная Неплях поразила результатом похудения

Как Анне Неплях удалось похудеть

По словам участницы "Холостяка 10", в первую очередь она отказалась от алкоголя.

Отметим, что до похудения модель несколько лет страдала от этой зависимости, которая и стала причиной увеличения веса.

Также она добавила, что теперь ее рацион состоит в основном из овощей и ягод.

Также Неплях ест яйца, молочные продукты, сыры, рыбу, морепродукты, мясо, низкоуглеводные десерты и черный шоколад.

Анна Неплях рассказала, как ей удалось похудеть (фото: instagram.com/neplyah)

"Я отказалась от бытового алкоголизма, и уже год пью 2 раза в месяц (на отдыхе за границей позволяю себе чаще). Не употребляю сахар ни в каком виде, а также глютен и другие углеводы. Да, я не употребляю фрукты также, только ягоды есть в моем рационе - сейчас еще и пью кофе без кофеина, но из-за кортизола", - поделилась Анна.

"Кайфую от того, что создала образ жизни, который позволяет мне быть здоровой и поддерживать хорошую форму. А вместе с тем, действительно вкусно питаться, не загрязняя свои рецепторы сахаром и едой забить желудок", - объяснила Анна.

Анна Неплях рассказала, как ей удалось похудеть (фото: instagram.com/neplyah)

Сейчас вес 29-летней звезды составляет 58 кг, а рост - 173 см. Без регулярного массажа и спорта, конечно, не обошлось.

"Чувствую себя комфортно и со здоровой синхронизацией мозга и тела", - отметила модель.

Анна Неплях рассказала, как ей удалось похудеть (фото: instagram.com/neplyah)