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Отказ от всего одной привычки поможет вам похудеть в этом году: большинство людей не знают

Среда 15 января 2025 13:35
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Отказ от всего одной привычки поможет вам похудеть в этом году: большинство людей не знают Фото: Как надежно сбросить лишние килограммы ( freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Желаете сбросить вес и вам не удается? Зарегистрированный диетолог рассказала, что устранение всего одной привычки может быть ключом к похудению.

Что именно надо сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Как похудеть, убрав всего одну привычку

По словам диетолога, все что вам нужно - это отказаться от алкоголя.

"Очевидно, что потребление меньшего количества калорий с алкоголем поможет похудеть, но я думаю, что большинство людей не знают, что в калориях на грамм алкоголя очень много", - сказала она.

Она объяснила, что белок и углеводы содержат 4 калории на грамм, тогда как жир имеет 9 калорий на грамм, и все они обеспечивают разнообразное жизненно важное питание и насыщение организма.

В то же время алкоголь не приносит пользы для здоровья и содержит 7 калорий на грамм.

Эксперт рассказала, что калорийность алкоголя почти такая же, как и жира; просто по определению, его употребление будет препятствовать потере веса.

Кроме потребления калорий, которые содержатся в алкоголе, употребление алкоголя побуждает к необдуманному питанию.

"Я думаю, что многие люди в конце концов едят второй ужин, когда они выпивают вечером", - сказала диетолог.

Она утверждает, что, воздерживаясь от алкоголя, вы не только сокращаете калории от его употребления, но и лишние калории, которые поступают от того, что вы переедаете.

Кстати, врач назвал 5 заболеваний, которые могут мешать похудеть.

Ранее мы сообщали о 5 способах, которые помогут похудеть раз и навсегда без всяких диет.

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