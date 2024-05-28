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"Отпугивало сверстников". Даша Астафьева рассказала, как над ней издевались из-за проблем с кожей

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, как в детстве ее травили из-за проблемной кожи, а единственным утешением для будущей звезды становился детский лагерь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

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Так, модель вспомнила историю из детства, которая демонстрирует, что счастье не в красоте, а в компании и ощущениях.

По словам Даши, когда-то она очень сильно болела и у нее были проблемы с кожей. Это отпугивало сверстников.

"Меня не любили. Дразнили "чесоткой", не принимали в компании. Вы знаете, подростки могут быть жестокими. Единственным утешением был детский лагерь, в который я каждый год ездила со своей лучшей подружкой, хотя бы не единственной, кто меня понимал и поддерживал. В лагере собирались новые люди, для которых я была просто Дашей, а не "чесоткой" или "тараканом", - поделилась исполнительница.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

В детском лагере, говорит Астафьева, она могла быть собой.

В начале сентября артистка откладывала деньги, чтобы точно туда попасть.

"Июнь. Дождались! Накупили жвачек, резиновых чирвяков, медодичупс и всякой фигни на смену. И за 5 дней до выезда моя подружка начинает шарится (по секрету) по подъездам со своим новым плохим парнем и цепляет от него вши", - рассказала волонтер.

"Все пять дней я то только и делаю, что вычесываю ей паразитов, выбираю гнид, конечно, как результат - ничего не вывожу, а только цепляю их себе. Мы приезжаем в лагерь и нам говорят, что дел не будет. Никто нас со вшами не примет, не надо давать взятку шоколадкой, девушки", - добавила модель.

Девушкам сказали возвращаться домой, стричься и тогда возвращаться. Это они и сделали.

"Пропустить лагерь было страшным сном, никто не спорил. Через несколько дней картина маслом: из автобуса выходят две почти лысые акробатки в одинаковых ластиковых лосинах со спортивными сумками и сумками с конфетами - Болек и Лелек, женская версия. Страшные, но счастливые до умопомрачения", - призналась звезда.

Даша Астафьева рассказала историю с детства фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьевой и ее подруге удалось сразу подружиться с коллективом. Они участвовали во всех конкурсах и эстафетах и их обожал отряд.

"Поэтому, девушки, иногда вшивые - самые счастливые. Дело не в форме носа, весе или волосах. Что-то другое работает", - подытожила модель.

Даша Астафьева показала архивное фото (фото: instagram.com/da_astafieva)

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