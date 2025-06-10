"Откусили палец на ноге!". Экс-девушку легионера "Динамо" жестоко избили в Киеве

"Я, Кристина Крижановская, 20.04.2001 года рождения, пострадала от рук и ног двух 30+ женщин-соседок. Была избита", - написала девушка и обнародовала фото телесных повреждений.

По ее словам, она неоднократно жаловалась на ночные гулянки соседок, которые продолжались с часу ночи до утра.

После очередного обращения в групповой чат дома одна из жительниц якобы начала угрожать в мягкой форме.

Крыжановская утверждает, что женщины пришли к ней домой, и когда она открыла дверь, одна из них начала вести себя агрессивно.

"Она напугала Еву (дочь, - прим. ред). Я начала отталкивать ее из квартиры своей. Она начала меня за волосы хватать и выщипывать. Волосы очень чувствительные - вырывала прядями", - сообщила Кристина.

Кристину Крыжановскую избили в Киеве (скриншот)

"Ее подруга снимала это все на камеру, спрятавшись за дверью. Потом Оля (имя одной из нападавших) закричала: "Бей ее, не видишь, бьет меня!" - и начала копать ногами, валить на землю, бить головой об пол", - шокировала бывшая избранница Герреро.

По словам пострадавшей, одна из женщин в момент драки укусила ее за ногу - настолько сильно, что "откусила палец на правой ноге (большой)".

Бывшую звезду "Динамо" избили в Киеве (скриншот)

Также Кристина утверждает, что ее били в живот, по голове и спине, и она потеряла сознание на несколько минут.

"Я даже начала кричать: "Не бейте, вас двое, я одна, ребенок!" Но подруга начала толкать моего ребенка - и у меня упала планка. Я встала и начала защищаться", - рассказала блогерша.

Крыжановская сообщила, что в результате нападения имеет сотрясение мозга, сильные ушибы, боль в позвоночнике и многочисленные укусы.

Она обратилась за помощью к медикам, а с понедельника начался судебный процесс.

Бывшую звезду "Динамо" избили в Киеве (скриншот)

Также, по ее словам, делом заинтересовались служба по делам детей и следователи.

"Я это не дам замять", - подчеркнула девушка.

В то же время нападающие, по словам Кристины, написали встречное заявление в полицию, обвинив ее в том, что это она их избила.

Бывшую звезду "Динамо" избили в Киеве (скриншот)

Однако, как уверяет пострадавшая, у нее есть видео, на котором видно, что именно эти женщины пришли к ней и ломали дверь.

Бывшую легионера "Динамо" избили в Киеве (скриншот)

Полиция сейчас проводит расследование.

Что известно о Кристине Крыжановской

Кристина Крыжановская - модель, предпринимательница и блогер, которая также воспитывает маленькую дочь по имени Ева.

В прошлом году она попала в центр внимания СМИ после того, как стало известно о ее отношениях с нападающим киевского "Динамо", панамским футболистом Эдуардо Герреро.

Кристина Крыжановская с Герреро(фото: instagram.com/lakomka_diablo)

Впрочем, впоследствии Крыжановская публично рассказала о непростых моментах в этих отношениях.

По ее словам, она стала жертвой измен со стороны футболиста. После ее заявлений в Сеть начали поступать скриншоты и сообщения от других девушек, которые также заявляли об отношениях с Герреро, что, по словам Кристины, только подтвердило его неверность.

Кристина Крыжановская (фото: instagram.com/lakomka_diablo)