"Откусили палец на ноге!". Экс-девушку легионера "Динамо" жестоко избили в Киеве
Экс-девушка игрока киевского "Динамо" Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская заявила о жестоком нападении со стороны двух соседок.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.
"Я, Кристина Крижановская, 20.04.2001 года рождения, пострадала от рук и ног двух 30+ женщин-соседок. Была избита", - написала девушка и обнародовала фото телесных повреждений.
По ее словам, она неоднократно жаловалась на ночные гулянки соседок, которые продолжались с часу ночи до утра.
После очередного обращения в групповой чат дома одна из жительниц якобы начала угрожать в мягкой форме.
Крыжановская утверждает, что женщины пришли к ней домой, и когда она открыла дверь, одна из них начала вести себя агрессивно.
"Она напугала Еву (дочь, - прим. ред). Я начала отталкивать ее из квартиры своей. Она начала меня за волосы хватать и выщипывать. Волосы очень чувствительные - вырывала прядями", - сообщила Кристина.
Кристину Крыжановскую избили в Киеве (скриншот)
"Ее подруга снимала это все на камеру, спрятавшись за дверью. Потом Оля (имя одной из нападавших) закричала: "Бей ее, не видишь, бьет меня!" - и начала копать ногами, валить на землю, бить головой об пол", - шокировала бывшая избранница Герреро.
По словам пострадавшей, одна из женщин в момент драки укусила ее за ногу - настолько сильно, что "откусила палец на правой ноге (большой)".
Бывшую звезду "Динамо" избили в Киеве (скриншот)
Также Кристина утверждает, что ее били в живот, по голове и спине, и она потеряла сознание на несколько минут.
"Я даже начала кричать: "Не бейте, вас двое, я одна, ребенок!" Но подруга начала толкать моего ребенка - и у меня упала планка. Я встала и начала защищаться", - рассказала блогерша.
Крыжановская сообщила, что в результате нападения имеет сотрясение мозга, сильные ушибы, боль в позвоночнике и многочисленные укусы.
Она обратилась за помощью к медикам, а с понедельника начался судебный процесс.
Бывшую звезду "Динамо" избили в Киеве (скриншот)
Также, по ее словам, делом заинтересовались служба по делам детей и следователи.
"Я это не дам замять", - подчеркнула девушка.
В то же время нападающие, по словам Кристины, написали встречное заявление в полицию, обвинив ее в том, что это она их избила.
Бывшую звезду "Динамо" избили в Киеве (скриншот)
Однако, как уверяет пострадавшая, у нее есть видео, на котором видно, что именно эти женщины пришли к ней и ломали дверь.
Бывшую легионера "Динамо" избили в Киеве (скриншот)
Полиция сейчас проводит расследование.
Что известно о Кристине Крыжановской
Кристина Крыжановская - модель, предпринимательница и блогер, которая также воспитывает маленькую дочь по имени Ева.
В прошлом году она попала в центр внимания СМИ после того, как стало известно о ее отношениях с нападающим киевского "Динамо", панамским футболистом Эдуардо Герреро.
Кристина Крыжановская с Герреро(фото: instagram.com/lakomka_diablo)
Впрочем, впоследствии Крыжановская публично рассказала о непростых моментах в этих отношениях.
По ее словам, она стала жертвой измен со стороны футболиста. После ее заявлений в Сеть начали поступать скриншоты и сообщения от других девушек, которые также заявляли об отношениях с Герреро, что, по словам Кристины, только подтвердило его неверность.
Кристина Крыжановская (фото: instagram.com/lakomka_diablo)
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