RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Открытая грудь и обольстительный взгляд: 54-летняя Дженнифер Лопес показала новые фото в интересном наряде

Дженнифер Лопес поражает новыми кадрами (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес довольно часто радует своих поклонников откровенными фотографиями и смелыми образами, последняя фотосессия не стала исключением.

О том, в каком наряде Дженнифер Лопес очаровывает сеть на этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу звезды.

Дженнифер Лопес в откровенном наряде очаровала поклонников

54-летняя американская певица и актриса показала снимки с новой фотосессии, на которых она изображена в наряде от итальянского дома моды Valentino.

Дженнифер позирует в кадре в трендовых штанах широкого кроя, имеющих модное название палаццо и черную вертикальную ленту, которая едва прикрывает грудь, что выглядит очень соблазнительно, но не вульгарно.

Такой образ наоборот демонстрирует красоту и эстетику женского тела, что особенно важно в 54 года. И Лопес предстает в таком открытом наряде уже не первый раз за последнее время.

Дополнила свой образ женщина блестящим пальто, которое накинула на плечи. В качестве украшений звезда выбрала простой, но лаконичный серебряный крестик, который не бросается в глаза и не перенимает все внимание на себя.

Дженнифер Лопес поразила новым образом (фото: instagram.com/jlo)

На новых фото артистка выглядит невероятно уверенной и смотрит прямо в камеру, не отводя взгляд. Тем самым она показывает, как должна оценивать и преподносить себя настоящая женщина.

Лопес очень следит за собой, своим телом, внешностью, состоянием кожи и мы видим на каждом новом фото отличный результат ее работы над собой, ведь Дженнифер может похвастаться кубиками пресса, идеальными формами и стройными подтянутыми ногами.

Она является поразительным примером для женщин и пропагандирует заботу о себе, своем теле, лице, здоровье и, конечно, внутреннем состоянии и наполненности.

Ведь все мы знаем, что все наши внутренние неурядицы и положительные состояния - проявляются на нашей внешности. Об этом стоит помнить и смотреть на женщин, которые вдохновляют как Лопес.

Ранее мы рассказывали о том, как Дженнифер Лопес поразила блестящим нарядом на красной дорожке.

Также читайте наш материал о том, что Дженнифер Лопес в изумрудном белье похвасталась стройной талией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер Лопесзвезды шоу-бизнеса