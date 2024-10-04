Диетолог назвал "самый здоровый вариант" яиц в магазине: вот какими они должны быть

Неотъемлемой частью рациона многих людей куриные яйца. Однако не все знают, что при выборе яиц следует учитывать ряд важных нюансов. Есть определенные виды, которые следует отдавать предпочтение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Существует мнение, что коричневые яйца гораздо более полезны, чем белые. Однако полезные свойства белых и коричневых куриных яиц одинаковы. Продукт отличается только цветом скорлупы.
Цвет яиц зависит от цвета перьев курицы. Коричневые яйца несут курицы с темными перьями, белые - с белым оперением. Польза яиц скорее зависит от того, чем кормят кур и в каких условиях они живут, а цвет скорлупы никакого значения не имеет.
Сорта яиц "С" - столовые. Такой продукт достиг недельного срока после сноса. Такие яйца можно хранить в холодильнике в течение 90 дней и смело приобрести впрок, ведь они все равно остаются полезными и питательными.
На яйце также указывается название производителя, товарный знак и номер партии. В магазинах яйца обычно продают в упаковке. На ней кроме категории и группы должны быть прописаны срок годности, количество яиц в упаковке, указания по хранению, а также название и адрес производителя.
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