Диетолог назвал "самый здоровый вариант" яиц в магазине: вот какими они должны быть

Чем полезны яйца

Существует мнение, что коричневые яйца гораздо более полезны, чем белые. Однако полезные свойства белых и коричневых куриных яиц одинаковы. Продукт отличается только цветом скорлупы.

Цвет яиц зависит от цвета перьев курицы. Коричневые яйца несут курицы с темными перьями, белые - с белым оперением. Польза яиц скорее зависит от того, чем кормят кур и в каких условиях они живут, а цвет скорлупы никакого значения не имеет.

Сорта яиц "С" - столовые. Такой продукт достиг недельного срока после сноса. Такие яйца можно хранить в холодильнике в течение 90 дней и смело приобрести впрок, ведь они все равно остаются полезными и питательными.

Какие яйца купить

На яйце также указывается название производителя, товарный знак и номер партии. В магазинах яйца обычно продают в упаковке. На ней кроме категории и группы должны быть прописаны срок годности, количество яиц в упаковке, указания по хранению, а также название и адрес производителя.