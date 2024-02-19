Отход гарнизона из Авдеевки ценой жизни. На фронте героически погиб основатель бренда Godzyki Кирилл Ульман

Когда погиб герой

О гибели военнослужащего Кирилла Ульмана с позывным "Немец" 15 февраля сообщила его супруга Дарья.

"Прощай, родной. Ты удивительный, ты знаешь! Но, каждый день буду говорить это вслух, чтобы слышал. Я поддерживаю твой выбор защищать нашу страну. Ты - пример! Ты - защита побратимов! Спасибо за то, что ты моя семья! И это останется со мной. Теперь на руке два кольца... Я люблю тебя", - написала женщина в своем Facebook.

Публикация жены военного (скриншот: facebook.com/Дарья Ульман)

Немного позже о героической смерти бойца сообщила команда Godzyki Kombucha от имени бренда в Facebook.

"Самый печальный день в истории Godzyki Kombucha. Именно в этот день погиб, защищая Украину, мой создатель, мой Ульман Кирилл. Погиб как герой. Если бы не он и его побратимs, то ребята не смогли бы эвакуироваться из Авдеевки. Он помог ребятам выйти из котла, а сам не смог выйти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся команда Godzyki Kombucha скорбит и чувствует эту непоправимую утрату.

"Ибо даже с начала войны, находясь на передовой, он всегда был с нами. Но его дело, его детище, должно жить. И мы сделаем все, чтобы не только Украина, но и весь мир узнал о Godzyki и Ульмане Кирилле", - добавила его команда.

Публикация команды Godzyki Kombucha и фото героя (скриншот: facebook.com/godzyki)

Что известно об обстоятельствах трагедии

Согласно сообщению Макаровской ОТГ в Facebook, Ульман помог с отходом гарнизона из Авдеевки ценой собственной жизни.

"Ценой своей жизни он позволил отход гарнизона и эвакуацию. Просто хочу, чтобы вы знали, что это был прекрасный человек и воин, хороший товарищ, предприниматель, очаровательный муж моей Даши", - добавила сестра жены Кирилла в соцсети Х.

Она уточнила, что "Немец" был в противотанковом батальоне 3 ОШБр.

Публикация сестры Дарьи (скриншот: twitter.com/ribkadrummer)

Знакомый погибшего "по гражданской жизни" Никита Козачинский (Nikita Kozachinsky) подтвердил, что военнослужащий воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, пришедшей на помощь в Авдеевку.

"Очень тяжелая потеря для Днепра и нашего сообщества", - подчеркнул он.

Публикация Никиты Козачинского (скриншот: facebook.com/kozachinsky)

Достижения Кирилла Ульмана

Кирилл Ульман был основателем украинской компании-производителя комбучи Godzyki - популярного среди многих безалкогольного напитка на основе чайного гриба.

Относительно недавно, 26 сентября 2023 года, он женился на своей любимой по имени Дарья.

Сейчас все неравнодушные собирают помощь семье павшего защитника Украины.