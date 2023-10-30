Произошло острое отторжение. Умерла женщина, которой первой в Украине пересадили сердце и легкие

Во Львове умерла 38-летняя женщина с Киевской области, которой впервые в Украине пересадили легкие и сердце от посмертного донора. Причиной стало острое отторжение донорских органов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова .

После пересадки сердца и легких скончалась пациентка

Известно, что женщине стало хуже на вторые сутки после трансплантации.

Во Львове умерла женщина, которой пересадили сердце и легкие (фото: facebook.com/1tmolviv)

"С грустью сообщаем, что пациентка, которой на прошлой неделе пересадили комплекс сердце-легкое, к сожалению, умерла. Несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию, ее не удалось спасти: произошло острое отторжение донорских органов", - говорится в сообщении.

Напомним, уроженка Киевской области Нина с рождения столкнулась с сердечным пороком. Ее долгожданная операция по пересадке, которую она ждала более полутора лет, состоялась 25 октября.

Однако в течение двух суток после операции ее состояние резко ухудшилось. Врачи, сотрудничая с экспертами из Института сердца, приложили максимум усилий для стабилизации ее состояния, в частности, применив ЭКМО - аппарат, заменяющий функции сердца и легких. Однако не удалось предотвратить острое отторжение обоих пересаженных органов одновременно.

Во Львове умерла женщина, которой пересадили сердце и легкие (фото: facebook.com/1tmolviv)

"Все реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались тщетными. Для всего нашего коллектива и всех, кто боролся за жизнь Нины и верил в ее выздоровление - это большой удар. Нет ничего хуже, чем потерять пациента. Выражаем глубокие соболезнования семье покойной Ныне. Светлая память", – написали врачи.