Отбеливает ткань и дезинфицирует поверхности: 5 способов применения перекиси водорода при уборке

Как средство для дезинфекции щеток для посуды и ванной

Перекись водорода - отличный способ дезинфицировать жилище. Его советуют использовать для очистки грязных скребков для мытья посуды, полотенец, тряпок, губок и щеток для туалета.

Она также может быть полезна для очистки некоторых медицинских предметов, таких как электронные пластиковые термометры.

Для очистки поверхности следует распылить немного перекиси водорода непосредственно на предметы, дать ей запениться - и повторить процедуру. Если вещь очень грязная, ее можно замочить.

Хотя перекись водорода можно использовать для чистки многих вещей, лучше всего смешивать ее только с водой. Смешивание раствора с аммиаком, хлорным отбеливателем или уксусом в закрытой посуде может привести к образованию опасных газов.

Для очистки холодильника

Внутри холодильника могут также размножаться бактерии. Но использование химических чистящих средств внутри прибора - не всегда идеальный вариант.

Для очистки стенок и полок холодильника нетоксичной перекисью водорода советуют просто нанести немного жидкости на бумажное полотенце, тряпку или губку, и тщательно протереть поверхности.

Что почистить швы между плиткой

Со временем швы между плиткой - в ванной комнате, на кухне или в коридоре - становятся тусклыми и грязными.

Это происходит вследствие постоянного действия влаги и их формы, что создает определенные проблемы в их очистке - сколько бы раз вы не протирали поверхность шваброй с моющим средством.

Кроме того, на швах между плиткой в ванной может даже возникнуть плесень. Однако, кроме специальных средств для уборки, почистить и отбелить швы между плиткой можно с помощью перекиси водорода.

Для этого советуют использовать старую зубную щетку, которую необходимо погрузить в миску с перекисью, а затем обработать швы. К тому же раствор оказывает дезинфикационное действие.

Как отбеливатель для ткани

Если ваши белые полотенца и одежда в последнее время выглядят немного тусклыми или неприятно пахнут, это можно исправить перекисью водорода - добавив один стакан 3-процентного раствора в стиральную машину перед загрузкой одежды.

Перекись водорода является прекрасной заменой отбеливателя, однако не забудьте сначала протестировать ткань или используйте ее только для белых вещей, поскольку она может оставить пятна на темных тканях.

Перекись водорода также более экологически чистым продуктом, чем отбеливатель. Однако не нужно использовать перекись водорода и отбеливатель одновременно.

Гипохлорит натрия, содержащийся в хлорном отбеливателе, нейтрализует перекись водорода, по существу, превращая его в воду. Поэтому в таком случае ваша одежда не станет чище.

Чтобы убрать запахи из стиральной машины

Стиральные машины, особенно высокоэффективные варианты с фронтальной загрузкой, могут обладать специфическим запахом.

Это может происходить из-за плесени, которая растет из-за избытка кондиционера и остатков моющих средств, если их добавляют чересчур много.

Альтернативой разнообразным средством является перекись водорода. Этот раствор может продезинфицировать прибор изнутри, убрав запах - для этого советуют влить два небольших стакана перекиси водорода в пустой барабан стиральной машины, а затем запустить цикл горячей стирки.