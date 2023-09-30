Удалите их прямо сейчас! Названы самые опасные приложения для iPhone и Android

Опасные приложения для Android

Facebook

Это приложение на Android (как и на iOS) имеет плохую репутацию по утечкам данных и потреблению ресурсов устройством. Если вы редко используете эту социальную сеть, удалите приложение и используйте мобильную версию его.

TikTok

Также, как и на iOS, TikTok вызывает опасения безопасности данных. Если вы больше не пользуетесь этой платформой, следует удалить это приложение.

Cleaner и оптимизаторы

Программы для очистки и оптимизации, как правило, не требуются на Android-устройствах. Android сам работает на производительность, и эти приложения могут только замедлить устройство и собирать ваши данные.

Неизвестные и другие программы

Приложения, загруженные из посторонних источников, представляют угрозу безопасности устройства. Убедитесь, что все приложения загружены из Google Play Store и удалите те, которые этим не соответствуют.

Приложения, которые вы не используете

Если у вас есть давно не запускаемые программы, удалите их, чтобы освободить место на внутреннем хранилище устройства.

Игры с большим объемом данных

Если у вас есть игры с большим объемом данных, в которые вы не играете больше, удаляйте их для освобождения места.

Операционная система Android (фото: Pexels)

Опасные приложения для iPhone

Fake Banking Apps (Поддельные банковские программы)

Мошенники создают приложения, которые выглядят как банковские программы, чтобы получить доступ к вашим финансовым данным. Всегда загружайте банковские приложения только из официальных источников, таких как App Store.

Поддельные антивирусные программы

Некоторые программы утверждают, что предоставляют защиту от вирусов, но на самом деле они могут оказаться вредными. Доверяйте только известным антивирусным программам, таким как Norton, McAfee или Avast.

Поддельные программы для VPN

Приложения для виртуальных частных сетей (VPN) могут обеспечить вашу конфиденциальность, но поддельные программы VPN могут собирать ваши данные. Используйте только проверенные и рекомендованные VPN-сервисы.

Поддельные программы социальных сетей

Мошенники могут создавать программы, похожие на социальные сети, чтобы украсть ваши учетные данные. Загружайте приложения только из официальных источников.

Программы с неограниченными разрешениями

Некоторые программы просят необоснованные разрешения на доступ к вашим данным. Перед установкой приложений внимательно проверяйте, какие разрешения они запрашивают.

Пиратские программы

Использование пиратских программ не только нарушает закон, но также может подвергнуть ваше устройство опасности.

Чтобы защитить свой iPhone или Android, всегда следуйте правилам безопасности при установке приложений. Устанавливайте только проверенные программы из официальных источников, обновляйте устройство и используйте надежное антивирусное программное обеспечение.

Операционная система iOS (фото: Pexels)