Удаление аденоидов и миндалин ребенку. Когда действительно нужно, а когда - это издевательство

Нужно ли удалять аденоиды

Аденоиды у детей удалять нужно только в крайнем случае, когда другое лечение не помогает. Операция требуется, если:

отсутствует носовое дыхание - ребенок ночью спит с открытым ртом, не может дышать через нос вообще

ночное апноэ

нарушение прикуса

проблемы со слухом

отит / гайморит возникают очень часто

В других случаях аденоиды следует оставлять.

Зачем человеку аденоиды

По словам врача, аденоиды учат иммунную систему человека бороться со всякими новыми бактериями и вирусами, незнакомыми детскому организму.

"Все, что заходит через нос, слипается в слизь, попадает в аденоиды. Это лимфоцитарная ткань. У ребенка лицевой скелет растет быстро и аденоиды не должны мешать, ребенок просто перерастет", - утверждает медик.

И хотя аденоиды могут провоцировать головные боли, отиты, без них - не факт, что будет лучше.

При частых отитах нужно сделать все прививки, найти хорошего лора, обследоваться, а вот удалять аденоиды спешить не нужно.

Если у ребенка есть аллергический синусит, то есть присутствует аллергический компонент, операция по удалению вообще не поможет.

Когда нужно удалять миндалины

Такая операция будет обоснована в случаях:

когда есть сопутствующие болезни - почки, сердце, ревматизм

если больше 5-7 гнойных ангин в году

ночные апноэ, задержки дыхания

нарушение прикуса

отсутствие адекватных результатов после консервативного лечения

Как подготовить ребенка к зиме

Врач советует давать мороженое, чтобы горло привыкало к перепадам температур. Но не кусками, а понемногу.

Когда возникает гнойная ангина, следует перед лечением делать стрептотест (на выявление стрептококка). Если он положительный, необходима 10-дневная терапия антибиотиков.

Медик отмечает, что ангину нужно обязательно лечить, чтобы не было таких последствий, как эндокардиты, артриты, пороки сердца, воспаление миокарда.