Удаление аденоидов и миндалин ребенку. Когда действительно нужно, а когда - это издевательство

Удалять миндалины и аденоиды - достаточно "кровавая" традиция, которая пришла к нам еще с советских времен. Это болезненное и травматическое вмешательство, которое многие взрослые вспоминают как настоящий ужас. Но действительно ли такие операции необходимы?
Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Аденоиды у детей удалять нужно только в крайнем случае, когда другое лечение не помогает. Операция требуется, если:
В других случаях аденоиды следует оставлять.
По словам врача, аденоиды учат иммунную систему человека бороться со всякими новыми бактериями и вирусами, незнакомыми детскому организму.
"Все, что заходит через нос, слипается в слизь, попадает в аденоиды. Это лимфоцитарная ткань. У ребенка лицевой скелет растет быстро и аденоиды не должны мешать, ребенок просто перерастет", - утверждает медик.
И хотя аденоиды могут провоцировать головные боли, отиты, без них - не факт, что будет лучше.
При частых отитах нужно сделать все прививки, найти хорошего лора, обследоваться, а вот удалять аденоиды спешить не нужно.
Если у ребенка есть аллергический синусит, то есть присутствует аллергический компонент, операция по удалению вообще не поможет.
Такая операция будет обоснована в случаях:
Врач советует давать мороженое, чтобы горло привыкало к перепадам температур. Но не кусками, а понемногу.
Когда возникает гнойная ангина, следует перед лечением делать стрептотест (на выявление стрептококка). Если он положительный, необходима 10-дневная терапия антибиотиков.
Медик отмечает, что ангину нужно обязательно лечить, чтобы не было таких последствий, как эндокардиты, артриты, пороки сердца, воспаление миокарда.
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