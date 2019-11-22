Вид вигодовування не має значення: Комаровський відповів на важливе питання

Доктор Комаровський висловився про одну популярну думку. Так, існує переконання, що діти, яких годували грудьми, згодом рідше хворіють на ГРВІ, ніж "ті, хто на штучному". Нібито грудне молоко наділяє дитину в майбутньому протистояти вірусним інфекціям, що вражають дихальні шляхи.

На своєму особистому сайті педіатр розповів, що наукою доведено, що у дітей, які отримували замінник материнського молока, рідше виникають отити. Але зв'язок частоти ГРВІ та грудного вигодовування не доведено.

За словами Комаровського, кількість ГРВІ у дитини безпосередньо залежить від способу її життя, тобто від того, наскільки успішною є профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Комаровський розповів, як грудне вигодовування впливає на частоту ГРВІ (фото: unsplash.com)

Якщо квартира регулярно провітрюються, діти та інші члени сім'ї вакциновані від грипу, і дитину не тягають за собою у місця великого скупчення людей (магазини, поліклініки) в сезони розгулу ГРВІ, у малюка набагато більше шансів захиститися від вірусів.

При дотриманні названих вище умов вид вигодовування, на якому перебуває дитина, абсолютно не має значення і не впливає на частотність лікарняних у мами.