"От смерти не убежишь": Дантес озвучил мнение об украинцах, которые из-за войны выехали за границу

Певец Владимир Дантес в новом интервью рассказал не только о страхе за детей своей избранницы Даши Кацуриной , но также прокомментировал тему выезда за границу в период полномасштабной войны. В частности, артист высказал свое мнение об украинцах, которые не собираются возвращаться домой из чужих стран.

Что именно сказал исполнитель, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его разговор с Машей Ефросининой.

Дантес высказался об украинцах

"Много слышу о том, что они не вернутся, особенно те, кто устроил там своих детей в садик, прижился, говорит на двух языках и имеет друзей. У меня есть несколько знакомых, которые прямо мне так и сказали: "Я кладу свою жизнь на алтарь лучшей жизни для своих детей". Эта война заставила многих принести себя в жертву", - сказала Маша Ефросинина, обращаясь к своему собеседнику.

В ответ Дантес заявил, что эта тема довольно интересна, ведь имеет несколько сторон. Он отметил, что у каждого были свои причины, чтобы выехать и принять решение не возвращаться.

"Это очень хрупкая тема. Все это говорит какая-то мама, и я не слышу, что она говорит о себе. Конечно, она боится за ребенка, но, возможно, кому-то внутри не нравилась жизнь здесь. Они чего-то не делали и уехали. Возможно, у нее с мужем все было плохо, а там она расцвела", - объяснил Владимир.

"Можно вспомнить множество историй. Я живу с девушкой, коорая вернулась из Европы. Саша (дочь Кацуриной, - прим. ред.) ходила там в школу. Думаю, что у нее нет таких вопросов. Думаешь, она не переживала? Переживала, и это было очень страшно", - добавил он.

скриншоты из интервью

При этом знаменитость подчеркнул, что, конечно, в других странах может быть безопаснее, потому что там нет бомб, однако опасность все равно может подстерегать где угодно.

"Я не хочу осуждать кого-то, но мне кажется, что когда мы с одной стороны говорим только о том, что хотим лучшего для своих детей, это тоже зависит от тебя. Конечно, здесь бомбы, война, но умереть можно где угодно - от пьяного водителя, стрельбы в школе, от чего угодно. От смерти ты не сбежишь", - поделился своим мнением артист.

Кроме того, Дантес заявил, что следует говорить открыто о том, что тебе тоже страшно, а не только твоему ребенку. По его мнению, такая позиция будет более честной по отношению к другим украинцам.

"Но когда перечисляешь, что делаешь ради ребенка, не забывай сказать и о себе, признать, что тебе тоже страшно. И тогда это будет более честно. Если у вас здесь есть семья, вас здесь ждет муж - хотя бы встретитесь с мужьями, приезжайте, покажите детей", - сказал бывший муж Нади Дорофеевой.

"Это такой способ не разорвать связь. Но не надо прикрываться тем, что тебе здесь очень плохо. Везде не классно. Просто там немного безопаснее. Мне кажется, вот так", - добавил музыкант.