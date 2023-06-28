От смерти спасла стена. В Краматорске пострадал 8-месячный ребенок: в каком он состоянии

Медики спасают 8-месячного младенца

Сразу после российского теракта все соцсети облетело видео с матерью, держащей на руках окровавленного младенца. Девочке всего 8 месяцев, ее зовут Мия.

Ребенка срочно доставили в местную больницу, медики обнаружили у девочки линейный перелом височной кости, а также множественные колото-резаные раны головы. Ее состояние стабильное.

"Ситуация стабильная. Меня тоже немного зашили, это не так страшно, как с ребенком. Но обошлось, сейчас еще проверимся в Киеве. Сейчас приедет скорая и едем дальше в "ОХМАТДИТ" на обследование. Мы все сделали, снимок головки, но МРТ еще надо сделать", - говорит мама младенца Ярина.

Она рассказала, что в месте попадания они были всего несколько минут. Их спасла стена.

"Мы зашли заказать еду домой, мы сели буквально на минуточку, пока муж сходил. Он пришел, сел и нас сразу привалило, балка прилетела. А ракета была за соседним зданием сразу", - поделилась женщина.

Медикам удалось стабилизировать состояние 8-месячной Мии (скриншот с видео)

Под завалами до сих пор ищут людей

По состоянию на данный момент, спасатели обнаружили уже девять погибших. Завалы все еще разбирают, поскольку там еще могут быть люди. Сообщается, что спасатели увидели еще одно тело, но пока его не удалось достать.

На месте трагедии дежурят горожане - они ждут информации о судьбе своих родных.

Отметим, что в результате ракетного удара пострадало более 50 человек. Среди них и три гражданина Колумбии - политик, писатель и журналистка. Раненых в тяжелом состоянии уже перевезли в больницу соседней области.