От пикантного прошлого до мировой славы: 7 звезд, которые работали в секс-индустрии

Джулия Фокс

Актриса и модель Джулия Фокс, которая прославилась после того, как встречалась с Канье Уэстом, рассказывала, что в 18 лет начала работать доминатрикс.

Хотя БДСМ-отношения не предполагали секса, эта, по ее словам, "унизительная" работа заставила ее отстраниться от интимных отношений и воспринимать секс как "односторонний и незначительный" акт. Джулия Фокс (фото: instagram.com/juliafox)

Она призналась, что работа доминатрикс дала ей осознание того, что она может получать "деньги и ресурсы от мужчин", но в то же время оставила ее с ощущением "сломанности" из-за власти, которую эти мужчины имели над ней.

Кроме того, она отметила, что после рождения сына в январе 2021 года больше не готова терпеть "негатив, который сопровождает отношения с мужчинами".

"Секс для меня всегда был односторонним, но я думаю, что все женщины могут это сказать. Так что если мне на самом деле ничего от тебя не нужно, то я не вижу в нем смысла. Секс меня действительно не волнует, я к нему равнодушна", - сказала она.

Ди Ди Рамон

По данным журнала "Vice" за 2013 год, вокалист группы "Ramones" Ди Ди Рамон имел героиновую зависимость и в конце концов начал заниматься проституцией, чтобы оплачивать свои наркотики. Ди Ди Рамон (фото: Википедия)

Розанна Барр

Розанна Барр призналась, что добилась успеха в Голливуде не сразу - до этого она занималась проституцией, чтобы заработать на жизнь. В интервью для Vanity Fair актриса отметила, что не стесняется своего прошлого и считает, что секс-работа должна быть легализована. Розанна Барр (фото: instagram.com/officialroseannebarr)

"Проституция - это бизнес. Это не про наивных женщин из средневековых времен. Это вполне реальный способ заработать деньги", - сказала она.

Брэд Питт

Это может быть неожиданностью для многих, но оказалось, что Брэд Питт работал стриптизером во время учебы в университете Миссури. Актер был членом исключительно мужского клуба под названием Dancing Bares, который танцевал для студенток на их дни рождения. Брэд Питт (фото: Getty Images)

Один из друзей Питта даже рассказал, что однажды они исполнили хореографический танец обнаженными ягодицами с наволочками на головах для девушки из женского клуба, которой только что исполнилось 21.

Леди Гага

До того, как Леди Гага стала поп-звездой, она танцевала бурлеск в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене. Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

"Я зарабатывала больше денег раздеванием, чем официанткой", - объяснила она Энди Коэну во время интервью на Watch What Happens Live.

Крис Пратт

Крис Пратт во время интервью Buzzfeed в 2015 году рассказал, что когда-то раздевался за деньги, живя в фургоне на Гавайях.

"Мне нравилось всегда быть голым. Я был очень свободен, поэтому подумал: "Мне также могут заплатить", - рассказал он сайту. Крис Пратт (фото: Википедия)

Однако актер признался, что не был лучшим танцором, поэтому ему было трудно устроиться на стриптиз-шоу в настоящем клубе.

Сагԁі B

Хитмейкер "Bodak Yellow" начала свою карьеру как танцовщица экзотических танцев в возрасте 18 лет. Эта работа помогла ей оплачивать счета, но в интервью Complex она рассказала, что прекратила раздеваться в 2015 году, когда поняла, что ее карьера идет в другом направлении. Сарди B (фото: instagram.com/iamcardib)

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