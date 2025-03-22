От пикантного прошлого до мировой славы: 7 звезд, которые работали в секс-индустрии

Многие известные звезды имеют неожиданное прошлое, о котором знают не все. Секс-индустрия стала частью их истории, но это не помешало им добиться успеха и признания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Леди Гаге, Джулии Фокс и еще пяти знаменитостях, которые когда-то работали в этой сфере.
Актриса и модель Джулия Фокс, которая прославилась после того, как встречалась с Канье Уэстом, рассказывала, что в 18 лет начала работать доминатрикс.
Хотя БДСМ-отношения не предполагали секса, эта, по ее словам, "унизительная" работа заставила ее отстраниться от интимных отношений и воспринимать секс как "односторонний и незначительный" акт.
Она призналась, что работа доминатрикс дала ей осознание того, что она может получать "деньги и ресурсы от мужчин", но в то же время оставила ее с ощущением "сломанности" из-за власти, которую эти мужчины имели над ней.
Кроме того, она отметила, что после рождения сына в январе 2021 года больше не готова терпеть "негатив, который сопровождает отношения с мужчинами".
"Секс для меня всегда был односторонним, но я думаю, что все женщины могут это сказать. Так что если мне на самом деле ничего от тебя не нужно, то я не вижу в нем смысла. Секс меня действительно не волнует, я к нему равнодушна", - сказала она.
По данным журнала "Vice" за 2013 год, вокалист группы "Ramones" Ди Ди Рамон имел героиновую зависимость и в конце концов начал заниматься проституцией, чтобы оплачивать свои наркотики.
Розанна Барр призналась, что добилась успеха в Голливуде не сразу - до этого она занималась проституцией, чтобы заработать на жизнь. В интервью для Vanity Fair актриса отметила, что не стесняется своего прошлого и считает, что секс-работа должна быть легализована.
"Проституция - это бизнес. Это не про наивных женщин из средневековых времен. Это вполне реальный способ заработать деньги", - сказала она.
Это может быть неожиданностью для многих, но оказалось, что Брэд Питт работал стриптизером во время учебы в университете Миссури. Актер был членом исключительно мужского клуба под названием Dancing Bares, который танцевал для студенток на их дни рождения.
Один из друзей Питта даже рассказал, что однажды они исполнили хореографический танец обнаженными ягодицами с наволочками на головах для девушки из женского клуба, которой только что исполнилось 21.
До того, как Леди Гага стала поп-звездой, она танцевала бурлеск в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене.
"Я зарабатывала больше денег раздеванием, чем официанткой", - объяснила она Энди Коэну во время интервью на Watch What Happens Live.
Крис Пратт во время интервью Buzzfeed в 2015 году рассказал, что когда-то раздевался за деньги, живя в фургоне на Гавайях.
"Мне нравилось всегда быть голым. Я был очень свободен, поэтому подумал: "Мне также могут заплатить", - рассказал он сайту.
Однако актер признался, что не был лучшим танцором, поэтому ему было трудно устроиться на стриптиз-шоу в настоящем клубе.
Хитмейкер "Bodak Yellow" начала свою карьеру как танцовщица экзотических танцев в возрасте 18 лет. Эта работа помогла ей оплачивать счета, но в интервью Complex она рассказала, что прекратила раздеваться в 2015 году, когда поняла, что ее карьера идет в другом направлении.
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При написании материала использовались следующие источники: Vice, Vanity Fair, Watch What Happens Live, Buzzfeed.