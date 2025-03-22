От пикантного прошлого до мировой славы: 7 звезд, которые работали в секс-индустрии
Многие известные звезды имеют неожиданное прошлое, о котором знают не все. Секс-индустрия стала частью их истории, но это не помешало им добиться успеха и признания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Леди Гаге, Джулии Фокс и еще пяти знаменитостях, которые когда-то работали в этой сфере.
Джулия Фокс
Актриса и модель Джулия Фокс, которая прославилась после того, как встречалась с Канье Уэстом, рассказывала, что в 18 лет начала работать доминатрикс.
Хотя БДСМ-отношения не предполагали секса, эта, по ее словам, "унизительная" работа заставила ее отстраниться от интимных отношений и воспринимать секс как "односторонний и незначительный" акт. Джулия Фокс (фото: instagram.com/juliafox)
Она призналась, что работа доминатрикс дала ей осознание того, что она может получать "деньги и ресурсы от мужчин", но в то же время оставила ее с ощущением "сломанности" из-за власти, которую эти мужчины имели над ней.
Кроме того, она отметила, что после рождения сына в январе 2021 года больше не готова терпеть "негатив, который сопровождает отношения с мужчинами".
"Секс для меня всегда был односторонним, но я думаю, что все женщины могут это сказать. Так что если мне на самом деле ничего от тебя не нужно, то я не вижу в нем смысла. Секс меня действительно не волнует, я к нему равнодушна", - сказала она.
Ди Ди Рамон
По данным журнала "Vice" за 2013 год, вокалист группы "Ramones" Ди Ди Рамон имел героиновую зависимость и в конце концов начал заниматься проституцией, чтобы оплачивать свои наркотики.Ди Ди Рамон (фото: Википедия)
Розанна Барр
Розанна Барр призналась, что добилась успеха в Голливуде не сразу - до этого она занималась проституцией, чтобы заработать на жизнь. В интервью для Vanity Fair актриса отметила, что не стесняется своего прошлого и считает, что секс-работа должна быть легализована.Розанна Барр (фото: instagram.com/officialroseannebarr)
"Проституция - это бизнес. Это не про наивных женщин из средневековых времен. Это вполне реальный способ заработать деньги", - сказала она.
Брэд Питт
Это может быть неожиданностью для многих, но оказалось, что Брэд Питт работал стриптизером во время учебы в университете Миссури. Актер был членом исключительно мужского клуба под названием Dancing Bares, который танцевал для студенток на их дни рождения.Брэд Питт (фото: Getty Images)
Один из друзей Питта даже рассказал, что однажды они исполнили хореографический танец обнаженными ягодицами с наволочками на головах для девушки из женского клуба, которой только что исполнилось 21.
Леди Гага
До того, как Леди Гага стала поп-звездой, она танцевала бурлеск в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене.Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
"Я зарабатывала больше денег раздеванием, чем официанткой", - объяснила она Энди Коэну во время интервью на Watch What Happens Live.
Крис Пратт
Крис Пратт во время интервью Buzzfeed в 2015 году рассказал, что когда-то раздевался за деньги, живя в фургоне на Гавайях.
"Мне нравилось всегда быть голым. Я был очень свободен, поэтому подумал: "Мне также могут заплатить", - рассказал он сайту.Крис Пратт (фото: Википедия)
Однако актер признался, что не был лучшим танцором, поэтому ему было трудно устроиться на стриптиз-шоу в настоящем клубе.
Сагԁі B
Хитмейкер "Bodak Yellow" начала свою карьеру как танцовщица экзотических танцев в возрасте 18 лет. Эта работа помогла ей оплачивать счета, но в интервью Complex она рассказала, что прекратила раздеваться в 2015 году, когда поняла, что ее карьера идет в другом направлении.Сарди B (фото: instagram.com/iamcardib)
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При написании материала использовались следующие источники: Vice, Vanity Fair, Watch What Happens Live, Buzzfeed.