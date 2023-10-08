От Оноприенко до "Черниговского маньяка": 5 самых жестоких убийц независимой Украины

Анатолий Оноприенко

Оноприенко называют одним из самых жестоких убийц независимой Украины и XX века. На его совести убийства 52 человек, в том числе 11 детей, в которых он так и не раскаялся...

Анатолий родился в Житомирской области в 1959 году. Когда ему было год, его покинул отец, а через два года умерла мама, поэтому сначала его воспитывали бабушка и тетя, а позже его отдали в детский дом.

Молодость Анатолия прошла довольно благополучно - он некоторое время работал моряком, поэтому объездил весь мир. Позже он признался, что завидовал людям за границей, которые лучше жили, чем граждане СССР. В то время Оноприенко женился, имел сына, большой дом и много денег. Однако, осенью 1989 года он покинул семью и не давал знать о себе 6 лет.

Именно в этот год он стал убивать. Основной его мотив - материальная нажива. Правда, он потом признался, что получал удовольствие от этого. Во время первой волны он убил 9 человек, а тела сжег. В это время он даже не попал под подозрение.

После этого маньяк долго нелегально жил в Европе, за мелкие преступления сидел в тюрьме в Германии. Когда его депортировали в Украину, у него была огромная ненависть к состоятельным людям. В 1995 году начала вторая волна убийств. Его жертвами стали еще 43 человека.

Анатолий Оноприенко был приговорен к смертной казни (фото: Murderpedia.org)

В этот период его жестокость достигла максимума и наводила ужас на всю Украину - он убивал целые семьи. Во время одного ограбления он убил семью Зайченко из четырех человек, в том числе 3-месячного младенца. А в селе Братковичи Львовской области он убил сразу 7 человек. Позже стало известно, что иногда он еще и насиловал жертв.

Оноприенко арестовали в апреле 1996 года в Яворове. По одной версии его сдал сводный брат, по другой - его сожительница. Его приговорили к смертной казни, однако из-за того, что потом ее отменили в Украине, приговор заменили пожизненным заключением. Маньяк скончался от сердечного приступа в 2013 году в возрасте 54 лет.

В 2021 году митрополит Павел, больше известный, как Паша Мерседес, бывший настоятель Киево-Печерской Лавры, в интервью к сериалу "Паломница", который сняла Оксана Марченко, рассказал, что Оноприенко исповедовался у него и признавался в убийствах. Анатолий предлагал сдать его в полицию, но митрополит отговорил от этой идеи и отпустил ему грехи.

Сергей Ткач

Сергей Ткач - серийный убийца, насильник и педофил, который своими преступлениями наводил ужас на украинцев с 1980 по 2005 год. Доказано, что он изнасиловал и убил 37 девушек и молодых женщин, хотя сам маньяк заявлял, что убил более 100 жертв. Ткач нападал в основном на девочек в возрасте 8-17 лет.

Ткач родился в Кемеровской области в России в 1952 году, с детства увлекался тяжелой атлетикой, даже стал кандидатом в мастера спорта, но из-за травмы вынужден был покинуть тренировки.

Был в рядах Советской армии, а затем работал экспертом-криминалистом. Он трижды женился и завел четырех детей. После последнего развода много переезжал. Впоследствии он жил в городе Павлоград Днепропетровской области, а затем в городе Пологи Запорожской области, именно отсюда и произошли его прозвища "Павлоградский маньяк" и "Пологовский маньяк".

Следствие доказало, что Сергей Ткач убил 37 девочек и женщин, сам маньяк заявил о более ста жертвах (фото: Википедия)

По словам Ткача, впервые он убил молодую женщину в Крыму и сам позвонил по телефону в полицию, чтобы анонимно сообщить, где находится тело. В течение следующих 25 лет он охотился преимущественно на девочек от 8 лет, которых жестоко душил, а затем насиловал и забирал некоторые их личные вещи, как трофеи, напоминавшие ему об убийствах.

Его не могли поймать в течение 25 лет. Вместо душителя Ткача отсидели 7 невинных (за другими данными - 9). Последним для маньяка стало убийство соседской 9-летней девочки, которое он совершил совсем рядом с домом, а потом еще и пришел на ее похороны.

В тот день односельчанин и коллега Ткача увидел его в компании девочки, именно он об этом заявил в полицию. Когда правоохранители пришли его арестовывать, маньяк заявил "Я ждал вас 25 лет". При обыске дома следователи обнаружили вещи убитых детей и девушек. За многочисленные преступления его приговорили к пожизненному заключению.

Считается, что знание криминалистики позволило ему так долго избегать наказания. Его называют одним из самых хитрых маньяков. Сам Ткач заявлял, что убивал, чтобы показать "полную профнепригодность оперативников", а судебный психиатр заявил, что маньяк совершал преступления, чтобы прославиться.

Сергей Ткач с женой-россиянкой (скриншот)

Уже во время отбывания пожизненного заключения в 2015 году Ткач женился на россиянке Елене Булкиной, которая была младше его на 38 лет. В возрасте 64 лет он снова стал отцом - у него родилась дочь.

Умер маньяк от сердечного приступа в 66 лет. Его тело никто не забрал для погребения, и его похоронили тюремные работники.

Банда Сушко

Свое название банда получила от имени одного из вожаков - Артура Сушко. Это была организованная преступная группа, которая в 1998-2003 годах орудовала во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях и Киеве. Они совершили 22 разбойных нападения и несколько убийств.

Житель Жолквы Степан Максимив начал собирать банду, в которую сначала вошло 9 местных мужчин. Потом преступная группировка разрослась до 30 человек. Среди них - две женщины. Одна была учительницей украинского языка, поэтому нанималась в богатые семьи няней или воспитательницей, другая - сиделкой. Обе они были наводчицами бандитов.

Сначала банда собирала базу данных о потенциальных жертвах - состоятельных людях, а затем совершала нападение. Также они совершали налеты на учреждения, предприятия и АЗС.

По правилам банды было строго запрещено употреблять наркотики или алкоголь во время нападения. Также считается, что преступники имели "своего человека" в правоохранительных органах.

Банда "Сушка" во время суда (фото: Википедия)

Разбойные нападения преступники совершали ночью, своих жертв они пытали, требуя денег и драгоценностей. Они издевались даже над беременными и детьми.

Во время нападения на львовского чиновника они долго его пытали, но тот не признался, где деньги. Тогда бандиты начали резать его сына, беременная жена жертвы не выдержала и выдала тайник. Тогда преступники украли несколько сот тысяч долларов.

Однажды преступники во время нападения связали женщину, уложили на диван и укрыли одеялом. Жертва задохнулась от нехватки воздуха. А при попытке схватить Артура Сушко, он застрелил двух полицейских.

В конце 2003 года следователи поймали Сушко, а месяц спустя Максимива. Они начали сдавать своих подельников. В 2012 году Артура приговорили к пожизненному заключению. Его 18 приспешников получили от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также их обязали выплатить потерпевшим моральный ущерб.

Главари банды (фото: cripo.com.ua)

Днепропетровские маньяки

Жители Днепра (тогда Днепропетровска) Виктор Саенко и Игорь Супрунюк были признаны виновными в убийстве 21 человека. Тогда им было всего по 19 лет. Ребят в прессе развалили Днепропетровскими маньяками. Они имели сообщника - Александра Ганжу, который принимал меньшее участие в нападениях.

Оба парня происходили из зажиточных семей. Отец Саенко был работником прокуратуры, мать Супрунюка - высокопоставленная сотрудница райгосадминистрации, отец - личный пилот Леонида Кучмы).

Главным в этом трио был Супрунюк. Он поощрял парней сначала к пыткам и убийствам животных, это все они снимали на видео. В 2007 году они начали нападать на людей. Первыми жертвами стали парень и девушка, которых молодые люди забили до смерти.

Виктор Саенко и Игорь Супрунюк (фото: Википедия)

Ребята действовали по одинаковому сценарию: неожиданно нападали без всяких причин и разбивали голову молотком или арматурой. Все жертвы маньяков отличались между собой по возрасту и социальному статусу. Их выбирали случайно. Самому младшему из жертв был 21 год, старшей - 70. Ребята убивали ради удовольствия, они не забирали ценные вещи у своих жертв.

Маньяки могли убить несколько человек разных возрастов и пола в течение суток. Все преступления снимались на видео, его хотели продать за границей после 40-го убийства.

Ребят поймали и всех троих сочли вменяемыми. Супрунюка и Саенко приговорили к пожизненному заключению. Ганжу - до 9 лет заключения. Основным мотивом преступлений определено извращенное самоутверждение молодых людей.

Обвиняемые в суде: Игорь Супрунюк (слева), Александр Ганжа (центр), Виктор Саенко (справа) (фото: Википедия)

Черниговский маньяк

Под прозвищем "Черниговского маньяка" кроется Александр Сергов, который в день рождения Гитлера, 20 апреля 2010 года, убил в Чернигове трех человек и одного покалечил.

22-летний мужчина по очереди напал на трех женщин в разных частях города. Жертвам было 60, 72 и 84 года. Маньяк напал на них с саперной лопатой и обезглавил. Также он набросился на 45-летнего мужчину, но ему удалось отбиться от Сергова и впоследствии составить фоторобот, с помощью которого на следующий день поймали преступника.

Маньяк был сторонником нацистской идеологии, поэтому свои преступления он совершил именно в день рождения Адольфа Гитлера. Психиатры определили, что он страдал шизофренией и слышал голоса. Поэтому суд признал его невменяемым и ему назначили принудительное лечение в психиатрической клинике с усиленным наблюдением. Родственники жертв были недовольны таким приговором.

Александра Сергова признали невменяемым (скриншот)