От Нимесила до Виагры. Полный список лекарств, на которые с 1 апреля нужен рецепт

Какие лекарства будут продаваться по рецепту с 1 апреля

Обезболивающие и жаропонижающие

Все обезболивающие, в основе которых содержится парацетамол и ибупрофен - можно будет купить без рецепта.

Анальгин в таблетках вы сможете купить без рецепта, а вот ампулы - он уже понадобится. Точно так же и с ношпой и спазмалгоном.

"Нимесил" и его аналоги – только по е-рецепту.

Гормональные препараты

Гормональные препараты будут продаваться только по рецепту. Все гормональные препараты будут отпускаться по рецепту, включая гормональные контрацептивы.

К ним относятся такие препараты: Белара, Джаз плюс, Эротекс, Линдинет, Постинор, Дуфастон, Жанин.

Постинор, наиболее эффективное в первые сутки после незащищенного полового акта,отныне нельзя будет приобрести без рецепта.

Также к гормональным препаратам относятся Тироксин L-тироксин или Эутирокс. Их принимают люди с заболеваниями щитовидной железы. Эти лекарства также только по рецепту.

На гормональные мази, например Момедерм,Бетаметазон,Тримистин также нужен рецепт.

Лекарства против гипертонии

Все популярные средства для снижения давления, таких как Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол, Эналаприл, будут продаваться исключительно по рецепту. Даже мочегонные препараты Фуросемид и Диакарб, которые также используют гипертоники, только по рецепту.

Все лекарства от гипертонии будут продаваться по рецепту (Скриншот tabletki.ua)

Лекарства от сердца

Препараты для "сердечников" на основе спирта - отныне только по рецепту. К ним относятся: Барбовал, Корвалол, Валокардин.

Магникор или Кардиомагнил на 100 таблеток – теперь тоже нужен рецепт. Этиловый спирт - теперь тоже "рецептурный" препарат.

Как узнать, является ли препарат рецептурным

В Государственном реестре лекарственных средств есть список всех зарегистрированных в Украине лекарственных средств. Там указано, какое средство может отпускаться без рецепта, а какое исключительно с ним. Для поиска лекарства введите в строку поиска его название, потом откройте регистрационное удостоверение соответствующего лекарственного средства (крайняя левая колонка в таблице), и в профиле лекарственного средства найдете строку Условия отпуска. Там и будет указано, рецептурный или нет этот препарат.

Как получить е-рецепт

Для того, чтобы получить рецепт, необходимо прийти на прием к лечащему врачу. Во время осмотра врач, при необходимости, зарегистрирует пациента в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств.



Далее рецепт врач присылает пациенту. Там указан код, который надо будет назвать фармацевту в аптеке. Использовать его можно только раз.