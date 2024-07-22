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От нее не существует лекарства. Какую опасную болезнь можно подцепить от поцелуев

Фото: Какая болезнь передается из-за поцелуев (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Инфекционный мононуклеоз - это заболевание, которое чаще всего вызывается вирусом Эпштейна-Барр. Также его называют "болезнью поцелуев" потому что из-за них чаще всего можно заразиться.

Почему эта болезнь опасна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Дмитрия Муштина в Instagram.

Что известно об инфекционном мононуклеозе

Заразиться им легче всего при поцелуях (отсюда и название) или из-за игрушек, реже говорят о воздушно-капельном пути, то есть при кашле и чихании.

Обычно заболевание начинается остро, с внезапного подъема температуры до высоких цифр (38-40°С), жаропонижающие дают кратковременный эффект. Лихорадка сопровождается слабостью, снижением аппетита, повышенной утомляемостью, ломотой в теле. Увеличение температуры тела может держаться до 2 недель подряд.

Другие симптомы болезни

Также при мононуклеозе могут возникать:

  • затрудненное носовое дыхание из-за увеличения аденоидов - дыхание ртом, ночью храп, гнусавый голос
  • боль в горле, задняя стенка горла красная, покрытая густой слизью
  • появление налета на миндалинах (фото в карусели)
  • увеличение лимфатических узлов, могут быть увеличены от нескольких дней до недель-месяцев
  • боли в мышцах
  • кашель
  • увеличение селезенки и печени
  • желтуха
  • иногда в разгаре болезни может появиться сыпь на коже (туловище, руки чаще)
  • часть людей могут ощущать усталость еще несколько недель после перенесенной болезни

Мононуклеоз и стрептококовая ангина имеют некоторые одинаковые симптомы, такие как боль в горле, лихорадка и увеличение лимфатических узлов. Но в то время, как мононуклеоз обычно вызывается вирусом, стрептококковая ангина вызывается стрептококковыми бактериями и для ангины, как правило, не характерны кашель, насморк, заложенность носа.

Врач отметил, что на сегодняшний день не существует лекарства против мононуклеоза. Антибиотики и противовирусные средства бездействуют.

Вещи, которые могут помочь чувствовать себя лучше, включают в себя:

  • много отдыха
  • много жидкости
  • обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен, для лихорадки и боли.
  • при выраженном воспалительном процессе врач может рекомендовать гормональные средства

После перенесенной болезни детям может быть рекомендовано избегать контактных видов спорта и значительных физических нагрузок в течение нескольких недель.

 

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