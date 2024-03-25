От кулинарии до дерматологии. Диетолог рассказал, чем полезен розмарин

Где используют розмарин

Считается, что масло этого растения предотвращает выпадение волос. В традиционной иранской медицине эфирное масло розмарина также применялось как болеутоляющее и противовоспалительное средство, в том числе и от акне. Известно, что розмарин хорошо поглощает ультрафиолетовый свет, обладает антибактериальным и противогрибковым действием, а также помогает поддерживать гомеостаз кожи.

Ученые проводят дальнейшие исследования по его противовоспалительному, антиоксидантному, противоинфекционному и противоопухолевому действию.

Ключевые химические компоненты розмарина включают горькую основу, смолу, дубильную кислоту, флавоноиды и летучие масла (борнеол, борнилацетат, камфен, цинеол, пенен и камфора).

Среди других важных компонентов масла розмарина, в частности, п-цимен, линалоол, гамма-терпинен, тимол, бета-пинен, альфа-пинен, эвкалиптол и карнозная кислота. Летучие масла розмарина используются в различных маслах и лосьонах для лечения ран и стимуляции роста волос. Пользу для здоровья розмарина обычно приписывают карнозной и урсоловой кислотам.

Заживление ран

В исследовании 2022 года, проводившемся на 60 взрослых крысах-самцах, ученые обнаружили, что использование мазей на основе эфирного масла листьев розмарина ускоряет заживление ран, уменьшает воспаление и усиливает ангиогенез, а также плотность коллагеновых волокон. Ранее такое действие на крыс сравнивалось у трех местных композиций на основе хитозана, содержащих эфирное масло чайного дерева, эфирное масло розмарина или смесь обоих масел. Комбинированный препарат был наиболее эффективным в содействии различных стадий заживления ран, со значительным увеличением процента от уменьшения плоскости раны.

Кроме того, результаты исследования in vivo 2010 продемонстрировали, что местное применение эфирного масла розмарина в течение трех дней уменьшает воспаление, саму рану, а также способствует ангиогенезу и регенерации грануляционной ткани.

Противораковый потенциал

В исследовании 2006 года экстракт розмарина, вводимый перорально в дозе 500 мг/кг массы тела мыши, значительно угнетал вторую стадию онкогенеза кожи у мышей. В исследовании 10 лет спустя ученые определили, что водно-спиртовой экстракт розмарина демонстрирует антипролиферативное действие на клеточную линию меланомы человека A375. В качестве источников противораковых эффектов розмарина чаще всего упоминаются карнозная и розмариновая кислоты.

Волосы

В начале 2023 года ученые разработали 1% лосьон для волос на основе метанольного экстракта наземной части розмарина, влияние которого оценивали по поводу потенциальной активности роста шерсти у мышей. Используя воду в качестве контроля и 2% лосьон для волос с миноксидилом в качестве стандарта, исследователи обнаружили, что их лосьон для волос с розмарином продемонстрировал значительную стимуляцию роста шерсти, что превышает показатели, которые наблюдались у мышей, получавших стандартный препарат.

Розмарин используется в традиционной медицине на протяжении сотен лет, и уже более 20 лет он является распространенным ингредиентом косметических и космецевтических препаратов. Последние открытия свидетельствуют о привлекательных перспективах его применения в современной медицине, в частности, в дерматологии. Дальнейшие исследования смогут предоставить лучшее обоснование применения розмарина для улучшения здоровья кожи и волос.