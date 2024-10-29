От Ким Кардашьян до Беллы Хадид: 7 звезд, которые живут с хроническими заболеваниями

В мире шоу-бизнеса часто преподносится образ идеальной красоты и здоровья, но за кулисами многие знаменитости сталкиваются с серьезными вызовами, которые остаются невидимыми для публики. Хронические заболевания могут существенно повлиять на жизнь и карьеру, однако эти звезды демонстрируют невероятную силу и стойкость, продолжая вдохновлять своих поклонников.

Кара Делевинь - псориаз

Модель и актриса Кара Делевинь внесла значительный вклад в привлечение внимания к псориазу, заболеванию, которое вызывает появление красных пятен на коже с серебристыми чешуйками, появившись на красной дорожке Met Gala 2022 без попыток скрыть это.

В интервью для Glamour Кара объяснила, почему решила не маскировать свое состояние: "Я всегда откровенно говорила о псориазе, но в этот раз я никогда не была такой открытой на публике. Увидеть свой псориаз там было удивительно - сначала я не осознавала, что это будет означать".

Она добавила: "Сначала я подумала: "Может, мне стоит это скрыть?". Но потом поняла, что это не будет способствовать моей коже. Многие люди живут с псориазом, и важно принимать это как часть себя. Раньше я ненавидела свой псориаз, но это только ухудшало состояние».

Кара Делевинь (фото: instagram.com/caradelevingne)

Ким Кардашьян - псориаз

Повышению осведомленности о псориазе способствовал тот факт, что от этого заболевания страдает одна из самых известных женщин мира.

Сначала Ким Кардашьян сильно расстроилась из-за проблем с кожей, что было показано в одном из эпизодов шоу "Семейство Кардашьян", однако со временем она изменила свое отношение, решив больше не скрывать свое состояние.

"Хотя я всегда надеюсь на лечение, сейчас я учусь принимать это как часть себя", - написала Ким на своем вебсайте.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian​​)

Леди Гага - фибромиалгия

Фибромиалгия - это состояние, которое вызывает боль по всему телу, а также может вызвать чрезмерную усталость, мышечную скованность, трудности с концентрацией и нарушение сна.

По данным Национальной службы здравоохранения, это состояние поражает женщин в семь раз чаще мужчин. Хотя лекарства от фибромиалгии не существует, ее симптомы можно облегчить с помощью медикаментов, терапии и коррекции образа жизни.

Леди Гага впервые поделилась своим опытом жизни с этим заболеванием в своем документальном фильме "Гага: Пять футов два", вышедшем на Netflix в 2017 году. Из-за сильной боли она даже вынуждена была отменить свой концерт в Бразилии, поскольку ее срочно доставили в больницу.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Белла Хадид - болезнь Лайма

Болезнь Лайма передается через укусы клещей. Если ее не диагностировать на ранней стадии, она может вызвать длительные симптомы, такие как боль в суставах, нарушение нервной системы, сильная усталость и проблемы с сердцем.

Мать Беллы, Йоланда, которая тоже страдает этой болезнью, сообщила, что ее дочь заболела Лаймом в 2015 году. Впоследствии модель рассказала журналу Porter, что чувствует себя настолько плохо, что не могла вставать с кровати в течение шести дней.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid​​)

Sia - болезнь Грейвса

Сия обычно держит свою личную жизнь подальше от публики, однако подтвердила, что имеет проблемы со щитовидной железой. Еще в 2010 году певица и автор песен поделилась своим диагнозом в Twitter, написав: "Я не сумасшедшая! У меня болезнь Грейвса! Тремор, нервозность, сумашествие!!! Прощай, щитовидка. Я уничтожу тебя радиоактивностью".

Болезнь Грейвса является аутоиммунным заболеванием, которое заставляет щитовидную железу работать чрезмерно, поскольку иммунная система атакует ее, заставляя производить больше гормонов, чем требует организм. Это может послужить причиной дрожи рук, ускоренного сердцебиения, раздражительности, усталости и мышечной слабости.

Sia​​ ( фото: Википедия)

Pink - астма

Астма влияет на около 262 миллионов человек в мире, и певица Пинк - одна из них. Она неоднократно рассказывала о своем опыте жизни с этой болезнью, которая вызывает сужение дыхательных путей в легких из-за воспаления и мышечного напряжения, особенно обострившись во время пандемии COVID-19.

В 2020 году, когда маски стали мерой пресечения против вируса, Пинк написала в Instagram: "У меня астма, и я ношу ДВЕ маски! Я прекрасно дышу и не являюсь эгоистическим идиотом. Ношение маски не такое уж сложное".

Pink (фото: instagram.com/pink)

Селена Гомес - волчанка

В 2015 году Селена Гомес поделилась, что у нее диагностировали волчанку - аутоиммунное заболевание, вызывающее сыпь, усталость и боль в суставах, из-за чего ей пришлось пройти курс химиотерапии.

Гомес решила публично рассказать об этом после того, как некоторые предположили, что у нее была зависимость, и сказала Billboard: "Именно поэтому я взяла паузу. У меня мог случиться инсульт. Мне очень хотелось крикнуть: "Вы даже не знаете. Я проходила химиотерапию. Вы просто не понимаете.

Из-за осложнений, вызванных волчанкой, Селене наконец-то понадобилась трансплантация почки, которую ей в 2017 году пожертвовала ее подруга Франсия Раиса.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez​​)