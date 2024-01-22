RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"От**итесь уже". Макаревич разнес пропагандистов РФ, распространяющих о нем фейки

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
Автор: Иванна Пашкевич

Российский музыкант, фронтмен группы Машина времени Андрей Макаревич послал пропагандистов, которые продолжают распространять о нем фейки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.

Певец обратился к пропагандистам РФ

По словам знаменитости, он уже давно ничего не пишет о стране-оккупанте и ее гражданах, а о возвращении на родину и вообще не может быть и речи.

Однако россияне до сих пор не могут прекратить упоминать его имя в громких заглавиях СМИ.

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

"Вот странно. Уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь, и вообще занят своей жизнью и своими делами", - написал Макаревич.

"Но нет - дня не проходит, чтобы не летело в мою сторону - то я голодаю, то опять кого-то обидел, то попросился обратно, то вдруг умер. От**итесь уже, в самом деле", - добавил он.

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

Ранее мы рассказывали, что лидера группы Машины времени требуют лишить звания народного артиста РФ и всех выплат из-за поддержки Украины.

С таким заявлением к министру культуры обратился глава ФПБК Виталий Бородин. 

Недавно мы писали, что певица-предательница Анна Asti уехала из РФ после скандала на "голой" вечеринке.

Также узнайте, из-за чего известный украинский актер подрался с россиянином.

Читайте РБК-Украина в Google News
Макаревичзвезды шоу-бизнеса