"От**итесь уже". Макаревич разнес пропагандистов РФ, распространяющих о нем фейки

Российский музыкант, фронтмен группы Машина времени Андрей Макаревич послал пропагандистов, которые продолжают распространять о нем фейки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.
По словам знаменитости, он уже давно ничего не пишет о стране-оккупанте и ее гражданах, а о возвращении на родину и вообще не может быть и речи.
Однако россияне до сих пор не могут прекратить упоминать его имя в громких заглавиях СМИ.
Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
"Вот странно. Уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь, и вообще занят своей жизнью и своими делами", - написал Макаревич.
"Но нет - дня не проходит, чтобы не летело в мою сторону - то я голодаю, то опять кого-то обидел, то попросился обратно, то вдруг умер. От**итесь уже, в самом деле", - добавил он.
Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
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