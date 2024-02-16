От чего умер Навальный и как уберечься от такой болезни

Что известно о смерти Навального

Согласно информации пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ФСИН), во время прогулки Навальный якобы почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание.

Подчеркивается, что медицинские работники учреждения прибыли немедленно. Была также вызвана бригада скорой медицинской помощи.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не принесли. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - сообщили в ФСИН РФ.

В то же время источник российского пропагандистского телеканала Russia Today утверждает, якобы у Навального оторвался тромб.

О какой болезни может идти речь

Учитывая отсутствие медицинских подробностей по поводу состояния и смерти российского оппозиционера, рассмотрим несколько вариантов болезней, которые могли привести к отрыву тромба.

Тромбоэмболия - острая закупорка кровеносного сосуда частицей полностью не сформированного тромба или неправильно сформированного тромба, оторвавшегося от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попавшего в циркулирующую кровь

В результате тромбоэмболии кровоток в сосуде прерывается и возникает ишемия ткани в бассейне сосуда, которая часто завершается ишемическим инфарктом.

Тромбоз глубоких вен - формирование тромба в глубоких венах нижних (или реже - верхних) конечностей.

Человеческий организм - сложный и непредсказуемый (иллюстративное фото: freepik.com)

Следует отметить, что тромб является прижизненным сгустком крови (состоящим из фибрина и клеток крови), который образуется в кровеносных сосудах или в полостях сердца вследствие:

патологических изменений стенок сосудов (в результате атеросклероза, воспалительных процессов, интоксикации, травм и т.п.)

изменений биохимических свойств крови или системы свертывания крови

замедления кровообращения (в результате расстройства сердечной деятельности)

врожденных или приобретенных аномалий развития сосудов (аневризмы, варикозное расширение вен и т.п.)

Обычно тромб фиксирован к внутренней стенке кровеносного сосуда, но может отрываться и циркулировать по кровеносному руслу. Следствием этого может стать закупорка одного из сосудов организма с полным или частичным прекращением кровотока.

В целом процесс образования тромба называют тромбозом. Он может быть венозным или артериальным - в зависимости от того, где образовался тромб (в вене или в артерии).

В то же время оторвавшиеся участки полностью несформированного тромба называются эмболами.

Как уберечься от тромбоза

По мнению врачей, в целом профилактика тромбоза включает:

активный образ жизни (предупреждающий застой крови в конечностях)

правильное питание с контролем уровня холестерина и вязкости крови

достаточный питьевой режим

использование компрессионного белья тем, кому приходится долго стоять, сидеть или лежать (что позволит замедлить развитие варикоза)

отказ от ношения тесного или неудобного белья, обуви и одежды

избегание травм и переломов

ограничение времени пребывания под солнцем, посещения бани (сауни)

отказ от вредных привычек, негативно влияющих на состояние сосудов

Активный образ жизни - залог здоровья (иллюстративное фото: freepik.com)

В то же время, иногда приходится обращаться к медикаментозной профилактике тромбоза (но только после консультации с врачами и проведения всех необходимых анализов). Для этого используют:

антикоагулянты (эта группа препаратов уменьшает вязкость крови) - которые не способны разрушить имеющийся тромб, но снижают риск образования новых сгустков в сосудах

тромболитики - разработанные для уничтожения имеющихся сгустков крови

В заключение, тромбоз предотвращают некоторые: